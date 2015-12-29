США и Россия возглавляют рейтинг стран по "переходящим" потенциальным контрактам на экспорт ВиВТ на перспективу



Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А).

Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А).Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

ЦАМТО, 28 декабря. По традиции в последние два рабочих дня каждого года ЦАМТО публикует статистику по "переходящим" потенциальным контрактам на экспорт и импорт ВиВТ на перспективу для оценки ситуации на мировом рынке оружия в ближайшие годы.

Ниже представлены данные по "переходящим" потенциальным контрактам на экспорт ВиВТ.

Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на экспорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2017 года ЦАМТО оценивает в сумму 452,185 млрд. долл.

В расчете учтены:

- завершившиеся тендеры, контракты с победителями которых в 2017 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2017 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2017 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой поставке/закупке вооружений;

- ведущие переговоры по поставке вооружений, о которых было заявлено официально.

Безусловно, динамика объемов вновь заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений будет зависеть от ситуации в мировой экономике. В то же время, если в дальнейшем удастся избежать нового экономического кризиса, далеко не факт, что все заявленные по состоянию на текущий момент намерения по экспорту/импорту вооружений в итоге будут трансформированы в твердые контрактные обязательства.

В части тендеров (уже завершенных, проводящихся, а также объявленных к проведению) также возможны существенные изменения в зависимости от ситуации в мировой экономике. Кроме того следует учитывать, что временные параметры проведения включенных в расчет тендеров очень разнятся по срокам.

Тем не менее, оценка общего стоимостного объема имеющихся на текущий момент намерений по закупке вооружений позволяет ориентировочно спрогнозировать ситуацию на мировом рынке оружия в ближнесрочной перспективе в части ежегодно заключаемых контрактов на экспорт/импорт вооружений.

Если взять за ориентир усредненный среднегодовой стоимостной объем заключенных контрактов за последние 4 года (около 104 млрд. долл.), то имеющийся на текущий момент объем намерений позволит поддержать этот уровень более 4 лет.

В случае нового мирового экономического кризиса определенная часть заявленных программ по закупке вооружений будет отменена или перенесена по срокам. Однако уже созданная "подушка безопасности" по сформированному "пакету намерений" на экспорт/импорт вооружений столь значительна, что мировой экономический кризис не сможет существенно затормозить рост мирового рынка оружия. В самом худшем варианте можно предположить, что объем новых заключаемых контрактов по перспективным программам, которые на текущий момент не известны и не объявлены, компенсирует возможное снижение ранее заявленных обязательств по закупке вооружений. То есть даже при развитии ситуации по наихудшему варианту, ежегодный объем вновь заключаемых контрактов может сохраниться на среднегодовом уровне не менее 100 млрд. долл. в течение 4 ближайших лет.

В случае устойчивого развития мировой экономики, ежегодно заключаемый объем контрактов на экспорт/импорт вооружений будет выше (прибавку обеспечат новые программы закупок, о которых пока не известно при сохранении имеющегося на текущий момент объема намерений).

По состоянию на текущий момент категория "тендер" (проводящиеся, а также объявленные и планируемые к объявлению тендеры) занимает первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по экспорту/импорту вооружений – 218,216 млрд. долл. или 48,26% от всего имеющегося мирового объема потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу.

По тендерам, которые уже завершены, но твердые контракты с победителями не подписаны, соответствующие стоимостные объемы "зачислены" на счет стран, которые выиграли эти тендеры. В баланс по каждой соответствующей стране-экспортеру также включены заявленные намерения по прямой поставке вооружений.

Второе место в рейтинге занимают США (фактически первое по странам). На текущий момент общий объем "переходящих" на ближнесрочную перспективу потенциальных контрактов США, которые пока входят в категорию "намерения" (учтены выигранные тендеры, контракты по которым пока не подписаны; уведомления Агентства DSCA по 2017 году и уведомления DSCA в предыдущие годы, которые пока не оформлены в контрактные обязательства, а также заявленные намерения по прямой поставке вооружений), ЦАМТО оценивает в сумму 129,966 млрд. долл. (28,74%).

Россия с объемом "переходящих" потенциальных контрактов в сумме 50,911 млрд. долл. (11,26%) занимает третье место (второе по странам).

Места в рейтинге с 3 по 10 (по странам) в порядке убывания стоимостного объема "переходящих" потенциальных контрактов на ближнесрочную перспективу занимают Германия (14,158 млрд. долл.), Франция (9,718 млрд. долл.), Испания (6,314 млрд. долл.), Великобритания (5,4 млрд. долл.), Китай (4,6 млрд. долл.), Япония (2,620 млрд. долл.), Нидерланды (1,930 млрд. долл.) и Турция (1,7 млрд. долл.).

В целом на текущий момент в рейтинг ЦАМТО по стоимостному объему намерений по экспорту вооружений входят 23 страны (с учетом категории "тендер").

Более подробный материал с таблицами опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12.