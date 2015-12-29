МНО Польши заключило контракты на строительство трех кораблей



Церемония поднятия флага на корабле Kormoran.

Источник: navyrecognition.com Церемония поднятия флага на корабле Kormoran.Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 28 декабря. Как сообщило МНО Польши, 27 декабря состоялась церемония подписания двух контрактов общей стоимостью около 2 млрд. злотых (560 млн. долл.), которые предусматривают строительство двух минных тральщиков и одного спасательного судна.

В мероприятии принял участие заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковнацки.

Как заявил замминистра в ходе пресс-конференции, соглашения подписаны в рамках модернизации флота ВМС Польши и восстановления польской судостроительной промышленности. Благодаря подписанному контракту бюджет Министерства национальной обороны на 2017 год полностью исполнен.

Стоимость контракта с верфью Stocznia Remontowa Shipbuilding на строительство двух кораблей класса "Корморан-2" превышает 1,1 млрд. злотых. Контракт на поставку тральщиков также предусматривает логистическую поддержку всех трех кораблей серии.

Как сообщал ЦАМТО, первая программа поставки ВМС Польши нового минного тральщика проекта "Корморан" (Проект 257) началась в 1999 году, однако в 2002 году он был аннулирован. Программа возобновилась в 2007 году под обозначением "Корморан-2". 26 января 2013 года подрядчиком постройки головного корабля был выбран консорциум компаний в составе Stocznia Remontowa Shipbuilding, военно-морской верфи Stocznia Marynarki Wojennej и Центра исследований и разработок военно-морской техники CTM (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej). Контракт на постройку головного корабля был подписан 23 сентября 2013 года.

Церемония резки стали для строительства головного тральщика "Корморан" состоялась в апреле 2014 года, спуск на воду прошел 4 сентября 2015 года, а 28 ноября 2017 года корабль вошел в состав ВМС Польши.

В соответствии с соглашением, в случае успешных испытаний головного корабля и принятия его на вооружение, с подрядчиком планировалось заключить контракты на постройку еще двух серийных тральщиков, что и выполнило теперь МНО Польши. Ориентировочная стоимость трех кораблей первоначально оценивалась 1,2 млрд. злотых (332 млн. долл.).

Как предполагается, корабли (601) "Корморан", (602) "Альбатрос" и (602) "Мева" заменят три снимаемых с вооружения минных тральщика проекта 206FM, "Мева", "Чайка" и "Фламинг", которые были построены в 1960 гг. и модернизированы в 1998-2001 гг.

Тральщик-искатель мин класса "Корморан-2" предназначен для поиска, идентификации и уничтожения морских мин в акватории Балтийского и Северного морей, а также участия в многонациональных операциях под эгидой НАТО.

Полное водоизмещение тральщика класса "Корморан" с корпусом из немагнитной стали составляет около 850 т, длина – 58,5 м, наибольшая ширина – 10,3 м. В состав главной энергетической установки входят два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., трансмиссия S360NR DAP/PTI, два крыльчатых движителя с циклоидальным движением лопастей Voith Schneider Turbo 21 GH/160, носовое подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Максимальная скорость хода – не менее 15 узлов, дальность плавания – не менее 2500 морских миль. Экипаж – 45 человек с возможностью размещения 7 человек десанта.

В состав вооружения входят 23-мм зенитная установка ZU-23-2MR "Вробель-2" с двумя 23-мм пушками 2A14, три ПЗРК "Гром" и три 12,7-мм пулемета. Компания Saab в июне 2014 года объявила о выборе ВМС Польши подводного аппарата "Дабл Игл" для оснащения кораблей "Корморан-2".

Строительство спасательного судна класса "Ратовник" (Ratownik) поручено консорциуму предприятий, принадлежащих Polskа Grupа Zbrojeniowа (PGZ). В его состав войдут компании PGZ S.A., Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Stocznia Wojenna PGZ Sp. z o.o., а также OBR CTM S.A. Стоимость этого контракта оценивается в 755 млн. злотых (212 млн. долл.). Соглашение на постройку корабля класса "Ратовник" включает опцион на поставку второго судна.

Новое спасательное судно "Ратовник" предназначено для проведения поисково-спасательных операций, тушения пожаров на кораблях в море, подъема затонувших объектов, а также обеспечения безопасной эксплуатации подводных лодок, которые закупаются в рамках проекта "Орка".

Судно "Ратовник" должно заменить два устаревших спасательных корабля "Пяст" и "Лех".

Ожидается, что на строительство судна потребуется около 5 лет. Концепция и проект спасательного судна подготовлены польским конструкторским бюро MMC Ship Design & Marine Consulting Sp. z o.o.