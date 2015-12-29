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ВМС Пакистана приобретут новые боевые корабли трех проектов

29.12.2017 ЦАМТО 107 0
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Фрегат 575 Yueyang
Фрегат 575 Yueyang класса Type 054A Южного флота ВМС НОАК. Источник: www.news.cn.
Источник: www.news.cn

ЦАМТО, 28 декабря. Военно-морские силы Пакистана приобретут новые боевые корабли в рамках программы модернизации флота, предусматривающей замену закупленных в 1990-х гг. шести экс-британских фрегатов "Тип-21".

Как сообщает Defense News со ссылкой на представителя ВМС Пакистана, контракт на закупку одного фрегата "Тип-054A" (Jiangkai II) был заключен в июне 2017 года. Фрегат будет оснащен тем же вооружением и радиолокационным оборудованием, как и в варианте, поставляемом ВМС НОАК. Рассматривается опцион на закупку еще двух кораблей.

Кроме того, значительно продвинулся затянувшийся проект закупки турецких боевых кораблей. Соглашение о приобретении четырех корветов "Ада" (турецкий проект MILGEM) было подписано в последнюю неделю ноября. Продолжаются переговоры о том, будут ли построены все четыре корабля в Турции или работы будут разделены поровну (два в Турции и два – в Пакистане).

Также выпущен запрос на приобретение двух корветов компании Swiftships. Идут начальные переговоры. Дальнейшее продвижение проекта зависит от его одобрения Конгрессом США.

О всех вышеперечисленных проектах ЦАМТО уже сообщал, однако информация о стадии их реализации была противоречивой. В частности, зарубежные СМИ сообщали, что контракт на закупку двух американских 75-м корветов Swift Corvette уже подписан, а приобретение китайского фрегата "Тип-054A" находится только в стадии рассмотрения.
28.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Китай
Пакистан
США
Турция

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