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Министр обороны Турции подтвердил, что Анкара приобретет 4 дивизиона ЗРС С-400

29.12.2017 ЦАМТО 117 0
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С-400
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 28 декабря. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 27 декабря заявил о достигнутой договоренности с Россией о покупке двух полковых комплектов ЗРС С-400 в составе четырех дивизионов.

Как отмечает Hurriyet Daily News, таким образом, Нуреттин Джаникли подтвердил заявление генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова газете "Коммерсант" от 27 декабря. Стоимость договора составляет около 2,5 млрд. долл.

По словам С.Чемезова, "Министерства финансов России и Турции уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% – российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года".

Н.Джаникли на встрече с журналистами подтвердил слова С.Чемезова, отметив, что все соответствующие соглашения на текущий момент подписаны, осталось согласовать некоторые финансовые аспекты контракта (имеется в виду окончательные условия кредита), что будет сделано в ближайшее время.
28.12.2017
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минфин РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год

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