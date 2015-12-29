Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корпорация УВЗ выполнила свои обязательства по Гособоронзаказу

29.12.2017 ЦАМТО 93 0
0
Понравилась новость?
 0
НПК «Уралвагонзавод»
НПК «Уралвагонзавод».
Источник: Константин Петров / Росбалт

ЦАМТО, 28 декабря. Корпорация УВЗ выполнила свои обязательства по Гособоронзаказу, в том числе по некоторым изделиям – досрочно. Об этом было заявлено на торжественном собрании коллектива УВЗ, состоявшемся в Нижнем Тагиле.

Отмечено, что по всем направлениям деятельности наблюдалась положительная динамика.

В частности, в рамках ГОЗ поставлено более 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Шла работа по сервисному обслуживанию и ремонту в войсках образцов ВВСТ, исполнялись контракты в рамках военно-технического сотрудничества.

Была принята новая стратегия развития корпорации до 2025 года и ряд документов для ее реализации. Среди них концепция научно-технического развития, перечень инновационной продукции и другие, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.12 05:33
  • 6
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 29.12 04:08
  • 15
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 29.12 02:47
  • 132
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 29.12 01:27
  • 185
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 29.12 00:08
  • 143
В поезде со скоростью звука
  • 28.12 22:54
  • 156
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 28.12 21:12
  • 1
СМИ: Китай успешно испытал двигатель с управляемым вектором тяги
  • 28.12 20:56
  • 73
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 28.12 20:56
  • 1
Польша перебрасывает «Леопарды» к границам Беларуси
  • 28.12 20:53
  • 54
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 28.12 20:11
  • 7
Рогозин обвинил руководство "Роскосмоса" в системных ошибках
  • 28.12 20:04
  • 17
Запущенный российской компанией ангольский спутник перестал выходить на связь
  • 28.12 19:32
  • 3
"Супербуревестник". Как новый фрегат усилит российский флот
  • 28.12 16:49
  • 2
Чемезов заявил об отсутствии решения по вхождению ОАК в "Ростех"
  • 28.12 16:17
  • 35
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
другие обсуждаемые темы