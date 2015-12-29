Корпорация УВЗ выполнила свои обязательства по Гособоронзаказу
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НПК «Уралвагонзавод».
Источник: Константин Петров / Росбалт
ЦАМТО, 28 декабря. Корпорация УВЗ выполнила свои обязательства по Гособоронзаказу, в том числе по некоторым изделиям – досрочно. Об этом было заявлено на торжественном собрании коллектива УВЗ, состоявшемся в Нижнем Тагиле.
Отмечено, что по всем направлениям деятельности наблюдалась положительная динамика.
В частности, в рамках ГОЗ поставлено более 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Шла работа по сервисному обслуживанию и ремонту в войсках образцов ВВСТ, исполнялись контракты в рамках военно-технического сотрудничества.
Была принята новая стратегия развития корпорации до 2025 года и ряд документов для ее реализации. Среди них концепция научно-технического развития, перечень инновационной продукции и другие, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
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28.12.2017
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