

НПК «Уралвагонзавод».

Источник: Константин Петров / Росбалт НПК «Уралвагонзавод».Источник: Константин Петров / Росбалт

ЦАМТО, 28 декабря. Корпорация УВЗ выполнила свои обязательства по Гособоронзаказу, в том числе по некоторым изделиям – досрочно. Об этом было заявлено на торжественном собрании коллектива УВЗ, состоявшемся в Нижнем Тагиле.

Отмечено, что по всем направлениям деятельности наблюдалась положительная динамика.

В частности, в рамках ГОЗ поставлено более 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Шла работа по сервисному обслуживанию и ремонту в войсках образцов ВВСТ, исполнялись контракты в рамках военно-технического сотрудничества.

Была принята новая стратегия развития корпорации до 2025 года и ряд документов для ее реализации. Среди них концепция научно-технического развития, перечень инновационной продукции и другие, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".