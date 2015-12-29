На противодиверсионном катере Тихоокеанского флота торжественно поднят Андреевский флаг
|
|
Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» на учениях.
Источник: http://www.tetis-group.ru/
ЦАМТО, 28 декабря. Новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" поступил на вооружение в соединение кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке.
В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере приняли участие командование группировки войск и сил, ветераны военной службы, юнармейцы и ученики средней школы.
Новый корабль поступил в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных Сил России. Это уже четвертый катер, который прибыл на Тихоокеанский флот.
"Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами и средствами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей.
Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
|
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.12.2017 На Камчатке на новом противодиверсионном катере "Грачонок" подняли Андреевский флаг
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
06.12.2017 На самых дальних рубежах
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
22.05.2017 Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
12.05.2017 Новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" прибудет на Камчатку
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
09.03.2017 Минобороны разместит на "Восточной верфи" крупный заказ на постройку кораблей