Дмитрий Рогозин: Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%



Дмитрий Рогозин.

Источник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС Дмитрий Рогозин.Источник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС

ЦАМТО, 28 декабря. Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98 проц. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 27 декабря вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Те цифры, которые мы в рабочем порядке получаем, – это точно не хуже будет, чем в прошлом году, где-то порядка 97-98 проц.", – сказал Д.Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу "Россия-24".

В интервью телеканалу Д.Рогозин также сообщил, что ОПК России за 2017 год произвел 139 боевых самолетов и 214 вертолетов.

Касаясь некоторых конкретных проектов, Д.Рогозин отметил, что технический проект нового сверхмощного атомного ледокола "Лидер" был готов и представлен в ноябре нынешнего года.

Говоря о возможных сроках строительства трех новых ледоколов "Лидер", которые "закроют весь Северный морской путь", Д.Рогозин сказал, что это могут быть "2023-2025 годы", – отмечает агентство.

"Как сделать такой ледокол, мы понимаем. Есть площадки, где можно построить такой ледокол, в том числе завод "Звезда" на Дальнем Востоке, в Приморском крае", – добавил вице-премьер.

Как напоминает "РИА Новости", новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 – ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.

Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства головного атомного ледокола.