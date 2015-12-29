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ЗРПК "Панциь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии

29.12.2017 ЦАМТО 115 0
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Панцырь-С
Источник: личное

ЦАМТО, 28 декабря. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание "Аль-Масдар".

Боевики выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

В настоящее время вертолеты российских ВВС патрулируют район, откуда был совершен запуск ракет, передает "РИА Новости".
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1

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