ЗРПК "Панциь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии

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ЦАМТО, 28 декабря. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание "Аль-Масдар".

Боевики выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы.

В настоящее время вертолеты российских ВВС патрулируют район, откуда был совершен запуск ракет, передает "РИА Новости".