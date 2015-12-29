Песков пояснил указание Путина ликвидировать террористов при опасности
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото.
Источник: © ЦОС ФСБ России
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Федеральная служба безопасности призвана жестко действовать в отношении тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических атак в России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению террористических актов на территории нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу журналистов пояснить ранее сказанное российским лидером. На встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС РФ в Сирии, президент РФ Владимир Путин сказал, что директору ФСБ Александру Бортникову поручено действовать в рамках закона при задержании террористов, но в случае угрозы сотрудникам бандиты должны быть ликвидированы.
Слова президента, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, "означают весьма жесткое намерение главы государства продолжать последовательные, целенаправленные действия по борьбе с терроризмом".
В контексте слов Путина о недавно предотвращенном теракте в Санкт-Петербурге Песков пояснил, что речь идет о готовившейся попытке устроить атаку в Казанском соборе.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства" (запрещено в России), планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы. По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* Евгений Ефимов с пособниками планировал совершить теракт в Казанском соборе.
* Террористическая организация, запрещена в России
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28.12.2017
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