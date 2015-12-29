Источник: спутник "Ангосат" находится на целевой орбите



РН "Зенит-2Ф" на космодроме Байконур.

Источник: ФГУП «ЦЭНКИ» РН "Зенит-2Ф" на космодроме Байконур.Источник: ФГУП «ЦЭНКИ»

По словам источника, ракета-носитель "Зенит" и разгонный блок "Фрегат" при запуске спутника сработали в штатном режиме

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Космический аппарат "Ангосат", запущенный с космодрома Байконур 26 декабря, находится на целевой орбите, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Разгонный блок "Фрегат" сработал штатно (при выведении аппарата "Ангосат" на расчетную орбиту - прим. ТАСС), и есть все подтверждения, что космический аппарат находится на целевой орбите", - сказал собеседник агентства.

По его словам, средства выведения (ракета-носитель "Зенит" и разгонный блок "Фрегат") при запуске спутника сработали штатно. "Есть предварительное заключение, что к средствам выведения вопросов нет", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD), на орбите находятся вторая ступень ракеты-носителя "Зенит" и сбрасываемый бак разгонного блока "Фрегат". Других объектов система NORAD пока не зафиксировала.

В РКК "Энергия", изготовившей ангольский спутник, 27 декабря сообщили, что специалисты предприятия продолжают работать над возобновлением его штатной работы. Ранее о том, что связь с космическим аппаратом была потеряна в ходе раскрытия солнечных батарей, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Ангосат" отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.