СМИ: Россия планирует открыть на Кубе две астрономические обсерватории
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Интернет-портал Cubadebate сообщил, что в обсерваториях будут следить за потенциально опасными объектами - метеоритами и космическим мусором
ГАВАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия планирует оборудовать на Кубе две современные астрономические обсерватории. Об этом сообщил в среду интернет-портал Cubadebate.
"Совместный проект предусматривает установку на территории Кубы двух современных полностью автоматизированных телескопов для исследования позиционных, фотометрических и спектральных характеристик различных космических объектов", - указывает издание.
В частности, предполагается осуществлять слежение за потенциально опасными космическими объектами - метеоритами и космическим мусором. В какой части страны будут установлены телескопы, пока неизвестно.
Как отмечает Cubadebate, реализация этого проекта обсуждалась в августе этого года на проходившем в Москве заседании рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и окружающей среде Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На прошлой неделе в планетарии Гаваны состоялся семинар с участием специалистов из Института геофизики и астрономии Кубы и Института астрономии Российской академии наук, на котором также затрагивалась эта тема.
Как сообщила директор Института геофизики и астрономии Марта Родригес, российские и кубинские эксперты уже изучили астроклиматические и метеорологические условия на Кубе с целью понять, где лучше оборудовать обсерватории.
"После утверждения этот проект будет рассчитан на пять лет с возможностью продления на такой же срок", - указывает Cubadebate.
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28.12.2017
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