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Главком ВКС заявил, что Воздушно-космические силы обеспечат неприкосновенность границ РФ

29.12.2017 ТАСС 117 0
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Генерал-полковник Сергей Суровикин
Генерал-полковник Сергей Суровикин.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Генерал-полковник Сергей Суровикин заверил, что ВКС обеспечат защиту национальных интересов в воздушно-космическом пространстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) обеспечат неприкосновенность границ России и защиту национальных интересов в воздушно-космическом пространстве, заявил президенту РФ Владимиру Путину главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин на церемонии награждения военных, принявших участие в операции в Сирии.

"От имени всех военнослужащих искренне благодарю вас, товарищ Верховный главнокомандующий, за высокую оценку нашей боевой операции в Сирии, за ваши усилия по укреплению мира, России, нашей армии, за заботу о военнослужащих", - сказал Суровикин.

Он подчеркнул, что военные готовы выполнить любую поставленную задачу. "Разрешите заверить вас, что ВКС обеспечат неприкосновенность границ отечества и защиту национальных интересов в воздушно-космическом пространстве", - заверил главком.

По его словам, военные в Сирии ни на минуту не забывали, что защищают интересы России.

Ранее Путин вручил государственные награды военным, которые отличились в ходе операции в Сирии. Суровикин получил звание Героя России.
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир

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