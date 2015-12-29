Главком ВКС заявил, что Воздушно-космические силы обеспечат неприкосновенность границ РФ



Генерал-полковник Сергей Суровикин.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Генерал-полковник Сергей Суровикин.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Генерал-полковник Сергей Суровикин заверил, что ВКС обеспечат защиту национальных интересов в воздушно-космическом пространстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) обеспечат неприкосновенность границ России и защиту национальных интересов в воздушно-космическом пространстве, заявил президенту РФ Владимиру Путину главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин на церемонии награждения военных, принявших участие в операции в Сирии.

"От имени всех военнослужащих искренне благодарю вас, товарищ Верховный главнокомандующий, за высокую оценку нашей боевой операции в Сирии, за ваши усилия по укреплению мира, России, нашей армии, за заботу о военнослужащих", - сказал Суровикин.

Он подчеркнул, что военные готовы выполнить любую поставленную задачу. "Разрешите заверить вас, что ВКС обеспечат неприкосновенность границ отечества и защиту национальных интересов в воздушно-космическом пространстве", - заверил главком.

По его словам, военные в Сирии ни на минуту не забывали, что защищают интересы России.

Ранее Путин вручил государственные награды военным, которые отличились в ходе операции в Сирии. Суровикин получил звание Героя России.