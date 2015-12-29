Путин вручил в Кремле госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии



Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".

Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

Верховный Главнокомандующий поблагодарил военных, их сослуживцев за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Звание Героя России получили Главком ВКС, экс-командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин. Кавалерами ордена Святого Георгия IV степени стали подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Орденом Мужества были награждены полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин.

Кроме того Путин вручил медаль "За отвагу" капитану Александру Захарову, медаль Жукова сержанту Антону Кирюшину и медаль Суворова старшему сержанту Татьяне Ковалевой.

Российские военнослужащие, принимавшие участие в антитеррористической операции в Сирии, выполнили свой долг на отлично, заявил президент Путин, вручая награды.

"Вы вписали свою яркую победную страницу. Сегодня мы чествуем вас как настоящих воинов России, - сказал глава государства. - Вы достойно, на отлично выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину к своим родным, своим близким с победой".

Верховный Главнокомандующий поблагодарил военных, их сослуживцев за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге. Самые теплые слова он адресовал военнослужащим-женщинам, которые наравне с мужчинами несли все тяготы службы.

"За 2,5 года в операции в Сирии приняли участие более 48 тыс. наших офицеров и солдат, - напомнил президент. - Это представители почти всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и обеспечения, офицеры органов управления и военные советники". По его мнению, каждый действовал мужественно и решительно, "так как подобает сыновьям и дочерям великой Родины, воинам нашей армии и флота с их героическими, нерушимыми традициями, доблести, чести и благородства".

Президент отметил, что за годы операции в Сирии ВС РФ кардинально изменились, это увидел весь мир.

"Вы понимаете, знаете, чувствуете, что за эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась, она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и это самое главное, и потому, что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали Вооруженные силы. Это увидел весь мир", - заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что особенно важно, что мощь армии РФ почувствовал и российский народ. "Важно, чтобы люди чувствовали, что они защищены, защищены надежно и гарантировано, - добавил глава государства. - Это ваша заслуга".

Путин адресовал особые слова благодарности представителям оборонной промышленности, которые плечом к плечу с военнослужащими выполняли свой долг и свои задачи по доведению новейшей техники до рабочего, боевого состояния, "и превращали это новейшее вооружение действительно в грозную силу". "Мы будем, как я уже говорил, дальше совершенствовать Вооруженные силы, флот и армию. Я очень рассчитываю на вас, на таких как вы. Это вся наша армия и флот, она вся состоит из таких людей, как вы", - подытожил российский лидер, выразив также слова признательности родным и близким военных, поздравив всех с наступающих новым годом.

Путин также заверил, что погибшие в Сирии российские военные никогда не будут забыты, а их близкие будут окружены заботой.

"Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач", - заявил глава государства на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии. "Они погибли, защищая Россию, их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат", - заверил Путин.

Он подчеркнул, что "семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой". "Мы все сделаем для этого", - повторил Путин. Он уверен, что "память о наших героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с международным терроризмом, с другими угрозами нашей стране".

Президент РФ и военнослужащие почтили память павших минутой молчания

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 48 тыс. военных РФ получили опыт в Сирии, из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами. Всего за время операции было уничтожено больше 60 тыс. боевиков.