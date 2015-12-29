Путин вручил в Кремле госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии
|
|
Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".
Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС
Верховный Главнокомандующий поблагодарил военных, их сослуживцев за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Звание Героя России получили Главком ВКС, экс-командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин. Кавалерами ордена Святого Георгия IV степени стали подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин. Орденом Мужества были награждены полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин.
Кроме того Путин вручил медаль "За отвагу" капитану Александру Захарову, медаль Жукова сержанту Антону Кирюшину и медаль Суворова старшему сержанту Татьяне Ковалевой.
Российские военнослужащие, принимавшие участие в антитеррористической операции в Сирии, выполнили свой долг на отлично, заявил президент Путин, вручая награды.
"Вы вписали свою яркую победную страницу. Сегодня мы чествуем вас как настоящих воинов России, - сказал глава государства. - Вы достойно, на отлично выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину к своим родным, своим близким с победой".
Верховный Главнокомандующий поблагодарил военных, их сослуживцев за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге. Самые теплые слова он адресовал военнослужащим-женщинам, которые наравне с мужчинами несли все тяготы службы.
"За 2,5 года в операции в Сирии приняли участие более 48 тыс. наших офицеров и солдат, - напомнил президент. - Это представители почти всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и обеспечения, офицеры органов управления и военные советники". По его мнению, каждый действовал мужественно и решительно, "так как подобает сыновьям и дочерям великой Родины, воинам нашей армии и флота с их героическими, нерушимыми традициями, доблести, чести и благородства".
Президент отметил, что за годы операции в Сирии ВС РФ кардинально изменились, это увидел весь мир.
"Вы понимаете, знаете, чувствуете, что за эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась, она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и это самое главное, и потому, что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали Вооруженные силы. Это увидел весь мир", - заявил российский лидер.
При этом он подчеркнул, что особенно важно, что мощь армии РФ почувствовал и российский народ. "Важно, чтобы люди чувствовали, что они защищены, защищены надежно и гарантировано, - добавил глава государства. - Это ваша заслуга".
Путин адресовал особые слова благодарности представителям оборонной промышленности, которые плечом к плечу с военнослужащими выполняли свой долг и свои задачи по доведению новейшей техники до рабочего, боевого состояния, "и превращали это новейшее вооружение действительно в грозную силу". "Мы будем, как я уже говорил, дальше совершенствовать Вооруженные силы, флот и армию. Я очень рассчитываю на вас, на таких как вы. Это вся наша армия и флот, она вся состоит из таких людей, как вы", - подытожил российский лидер, выразив также слова признательности родным и близким военных, поздравив всех с наступающих новым годом.
Путин также заверил, что погибшие в Сирии российские военные никогда не будут забыты, а их близкие будут окружены заботой.
"Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач", - заявил глава государства на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии. "Они погибли, защищая Россию, их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат", - заверил Путин.
Он подчеркнул, что "семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой". "Мы все сделаем для этого", - повторил Путин. Он уверен, что "память о наших героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с международным терроризмом, с другими угрозами нашей стране".
Президент РФ и военнослужащие почтили память павших минутой молчания
Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 48 тыс. военных РФ получили опыт в Сирии, из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами. Всего за время операции было уничтожено больше 60 тыс. боевиков.
|
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.12.2017 Успехи сирийской военной кампании России
25.12.2017 Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
12.12.2017 Владимир Путин: Сирия сохранена как суверенное независимое государство
31.10.2017 Победа близка как никогда
23.01.2013 На пороге эпохи потрясений
28.12.2017 Генштаб ВС РФ: уничтожение боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Сирии завершится в 2018 году
27.12.2017 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
27.12.2017 Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме