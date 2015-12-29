Новый полк в ЗВО полностью укомплектуют вертолетами Ка-52 в начале 2018 года



Вертолет Ка-52.

Источник: rg.ru Вертолет Ка-52.Источник: rg.ru

На аэродром Остров в Псковской области уже перебросили восемь вертолетов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новый полк армейской авиации в Смоленской области полностью укомплектуют вертолетами Ка-52 "Аллигатор" в январе 2018 года, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Пилоты выполнят контрольные полеты, после чего в январе 2018 года они [вертолеты Ка-52] будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области", - сообщили в округе. Все пилоты вновь сформированного полка прошли переподготовку в 344-м центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (Торжок).

В округе рассказали, что сейчас завершилась переброска восьми вертолетов с завода на аэродром Остров в Псковской области.

"После окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем, радиоэлектронного оборудования, работы двигателя", - отметили в округе.

Ка-52 "Аллигатор" - многоцелевой всепогодный двухместный боевой вертолет, представляющий собой дальнейшее развитие модели вертолета Ка-50 "Черная акула". Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днем и ночью в любое время года с применением всех средств поражения.