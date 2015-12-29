"Адмирал Пантелеев" провел тренировку в Южно-Китайском море
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".
Источник: © Саяпин Владимир/ТАСС
В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что экипаж, в частности, отрабатывал порядок действий при возникновении пожара в отсеках
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел в Южно-Китайском море тренировку по борьбе за живучесть корабля. Об этом в четверг сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"В соответствии с планом похода на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев", который возглавляет отряд кораблей Тихоокеанского флота и сейчас решает задачи в Южно-Китайском море, проведена тренировка экипажа по борьбе за живучесть корабля. При получении вводной аварийные партии отработали порядок действий при возникновении пожара в отсеках, провели тренировку по ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей забортной воды", - говорится в сообщении.
Военнослужащие выполнили временные нормативы по сбору аварийной команды и ее экипировке, герметизации "горящего" отсека и устранению пробоины с помощью пластыря.
Ранее отряд кораблей флота зашел с неофициальным визитом в Сингапур, где пополнил запасы продовольствия и топлива. Также здесь российские моряки осмотрели исторические места и приняли участие в спортивных соревнованиях. Тихоокеанцы покинули порт 24 декабря.
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28.12.2017
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