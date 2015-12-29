На Камчатке на новом противодиверсионном катере "Грачонок" подняли Андреевский флаг
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Катер специального назначения "Грачонок".
Источник: vpk-news.ru
Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение судна позволяет искать подводные объекты, например, боевых пловцов
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Церемония поднятия Андреевского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 "Грачонок" прошла на Камчатке, сообщает в четверг отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"На Камчатке в соединении кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского флага на новом противодиверсионном катере проекта 21980 "Грачонок". В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере приняли участие командование группировки войск и сил, ветераны военной службы, юнармейцы и ученики средней школы", - говорится в сообщении.
"Грачонок" поступил в рамках программы модернизации и перевооружения Вооруженных сил России, это уже четвертый представитель проекта, который прибыл на Тихоокеанский флот.
"Грачонок" предназначен, в частности, для борьбы с подводными диверсионно-террористическими силами. Катер оснащен крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет искать подводные объекты, в том числе малогабаритные и малозаметные, например, боевых пловцов.
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28.12.2017
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