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РФ продолжит совершенствовать боевую технику и потенциал ВС, заявил Путин

29.12.2017 РИА Новости 160 0
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена и в дальнейшем совершенствовать боевую технику и потенциал Вооруженных сил РФ, которые являются основой для независимости страны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии.

"Мы намерены и дальше совершенствовать Вооруженные силы, их боевой технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров. Это наш безусловный приоритет, потому что Вооруженные силы - основа независимости и безопасности России", - сказал глава государства.
28.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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