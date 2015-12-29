РФ продолжит совершенствовать боевую технику и потенциал ВС, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия намерена и в дальнейшем совершенствовать боевую технику и потенциал Вооруженных сил РФ, которые являются основой для независимости страны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии.
"Мы намерены и дальше совершенствовать Вооруженные силы, их боевой технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, их семей и военных пенсионеров. Это наш безусловный приоритет, потому что Вооруженные силы - основа независимости и безопасности России", - сказал глава государства.
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28.12.2017
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