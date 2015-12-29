Снайперы из ЦВО провели масштабные учения
|
|
Снайпер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов
САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Масштабные учения снайперов ЦВО прошли в регионах Урала, Поволжья и Сибири, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В регионах Поволжья, Урала и Сибири в рамках сборов прошли масштабные учения снайперских подразделений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ЦВО, в учениях были задействованы более 500 военнослужащих. По замыслу маневров, снайперским группам нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции в многоэтажных домах, провести разведку местности, маскировку своих позиций и создать ложные укрытия снайперов. Закончились учения одиночными и групповыми стрельбами по целям на расстояниях до 900 метров.
Практические действия проходили в дневное и ночное время. Военнослужащие также учились проводить длительные засады, заблаговременно создавать пути отхода.
|
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.12.2017 Самые зрелищные военные видео 2017 года
29.12.2017 Вертолетчики ЮВО распознали "противника" на земле с помощью спецсистемы
29.12.2017 Опыт боевых действий в Сирии внедрен в подготовку снайперов ЦВО (видео)
28.12.2017 Группа «Кронштадт» приступила к разработке тактического тренажерного комплекса для инженерных войск Вооруженных Сил РФ
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
27.12.2017 Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" включен в состав кораблей постоянной готовности
27.12.2017 Западный военный округ получил планируемое на 2017 год количество новой техники
27.12.2017 День войсковой ПВО отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации