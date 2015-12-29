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Снайперы из ЦВО провели масштабные учения

29.12.2017 РИА Новости 125 0
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Снайпер. Архивное фото
Снайпер. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Масштабные учения снайперов ЦВО прошли в регионах Урала, Поволжья и Сибири, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В регионах Поволжья, Урала и Сибири в рамках сборов прошли масштабные учения снайперских подразделений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЦВО, в учениях были задействованы более 500 военнослужащих. По замыслу маневров, снайперским группам нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции в многоэтажных домах, провести разведку местности, маскировку своих позиций и создать ложные укрытия снайперов. Закончились учения одиночными и групповыми стрельбами по целям на расстояниях до 900 метров.

Практические действия проходили в дневное и ночное время. Военнослужащие также учились проводить длительные засады, заблаговременно создавать пути отхода.
28.12.2017
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Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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