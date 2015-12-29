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В России разрабатывают зенитный комплекс для уничтожения беспилотников

29.12.2017 РИА Новости 153 0
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ЗСУ-23-4 «Шилка»
Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» на шоу для посетителей AAD-2014.
Источник: Виктор Мураховский / Арсенал Отечества

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил в интервью газете "Известия" о разработке нового зенитного артиллерийского комплекса для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет.

"На смену комплексам "Шилка" разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов. Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей", - сказал он.

По словам Леонова, особенностью комплекса является его малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.
28.12.2017
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Страны
Россия
Продукция
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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