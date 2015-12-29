Новые Су-30СМ пополнили парк ВВС Казахстана

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Казахстана пополнились очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения 4++, сообщает пресс-служба минобороны республики. Данная партия поступила на вооружение казахстанской армии в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.

Как отмечается в распространенном в четверг сообщении пресс-службы, на этих типах самолетов применены передовые технологии.

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В частности, они оснащены новейшими навигационными комплексами, информационно-управляющее поле имеет многофункциональные дисплеи

- указывается в сообщении. Кроме того, современное вооружение, которое может нести на себе самолет, увеличилось в два раза.

Самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы

- отметил командир войсковой части N21751 полковник Аскар Избасов, слова которого приведены в сообщении. По своим летным и тактико-техническим характеристикам данные истребители вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса, отметили в пресс-службе.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Первые партии самолетов Су-30СМ поступили на вооружение ВВС Казахстана в 2015 и 2016 годах в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России, передает "ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН"