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Фото: в Ираке заметили американский "Хамви" с российским "Корнетом"

29.12.2017 Российская газета 127 0
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Автомобиль "Хамви"
Автомобиль "Хамви".
Источник: Михаил Палинчак / РИА Новости

Иракская армия начала устанавливать российские противотанковые комплексы на бронеавтомобили американского производства. Фотографии такого интернационального гибрида появились на днях в Сети.

В Ираке начали устанавливать российские ПТРК "Корнет" на американские "Хамви" pic.twitter.com/HWZyyEJMSR

- Komandante (@KomandanteS17) 28 декабря 2017 г.

ПТРК "Корнет-Э" активно используется вооруженными силами Ирака в боях с террористами. Так, хорошую эффективность против живой силы и легкой бронированной техники противника продемонстрировали ракеты 9М133ФМ-2 с термобарической боевой частью.

К сожалению, боевикам запрещенной в России террористической группировки "ИГ" в 2015 году удалось захватить на складах иракской армии некоторое количество комплексов и ракет к ним. Данные трофеи затем успешно применялись против танков М1А1М правительственных войск Багдада.

В настоящее время в иракской армии замечены поставленные США бронеавтомобили "Хамви", оснащенные ракетными комплексами "Корнет-Э". Пусковые установки установлены на крыше, во вращающихся турелях при этом крупнокалиберные пулеметы М2 "Брауниг" демонтированы.

По мнению военных экспертов, такая полевая модернизация придаст мобильности ПТРК, повысит защищенность оператора. Однако эта, по сути, самоделка значительно уступает специально созданному в России комплексу "Квартет", который можно устанавливать на различную легкую бронетехнику, в том числе и "Хамви".

На одной направляющей устанавливаются сразу 4 ракеты, которые, наводясь по лучу лазера, способны поражать цели на дистанции до 5500 м днем и 4500 м ночью. Бронепробиваемость достигает 1200 мм брони за динамической защитой. Возможно применение сразу двух ракет по одной цели.

Российская разработка была успешно опробована войсками ОАЭ в 2015 году во время их операции в Йемене.


Алексей Моисеев
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Йемен
ОАЭ
Россия
США
Продукция
HMMWV
M1 Abrams
Корнет
Корнет-Э

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