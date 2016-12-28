Опыт боевых действий в Сирии внедрен в подготовку снайперов ЦВО (видео)
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Снайпер.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
В Самарской области прошли тактические военные учения снайперов по отработке тактики ведения боя в городских условиях. По плану учений бойцы снайперской группы проводят операцию по подавлению огневых постов и точек ведения огня из установок ПТУР в городских застройках в условиях превосходящих сил противника. При проведении учений использовался опыт, полученный Вооруженными Силами России в Сирийской военной кампании.
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28.12.2017
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