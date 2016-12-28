Опыт боевых действий в Сирии внедрен в подготовку снайперов ЦВО (видео)



Снайпер.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Снайпер.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В Самарской области прошли тактические военные учения снайперов по отработке тактики ведения боя в городских условиях. По плану учений бойцы снайперской группы проводят операцию по подавлению огневых постов и точек ведения огня из установок ПТУР в городских застройках в условиях превосходящих сил противника. При проведении учений использовался опыт, полученный Вооруженными Силами России в Сирийской военной кампании.