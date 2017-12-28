Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Южмаш" обнародовал масштабы производства "Зенитов"

28.12.2017 Lenta.ru 220 1
0
Понравилась новость?
 +1
Зенит-3SL
Ракеты-носители "Зенит-3SL" в цеху Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина).
Источник: "Южмаш"

Украинский завод "Южмаш", расположенный в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр), сообщил о текущих темпах работ по сборке ракет "Зенит".

"Производство ракет-носителей семейства "Зенит" продолжается. Прямо сейчас два изделия находятся в активном производстве. Еще одно, под национальный телекоммуникационный спутник "Лыбидь", ждет дофинансирования", — отмечается в публикации.

Ранее глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко заявлял, что "надо будет сделать все необходимое для того, чтобы уже во второй половине 2018-го Украина получила собственный спутник связи на околоземной орбите".

В настоящее время "Лыбидь" находится у российского головного разработчика — расположенной в Железногорске (Красноярский край) компании "Информационные спутниковые системы".

Последний пуск украинской ракеты (версии "Зенит-2SБ" с российским разгонным блоком "Фрегат-СБ") состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. Носитель вывел на целевую орбиту спутник Angosat-1, спустя некоторое время аппарат перестал выходить на связь. Наиболее вероятными причинами неполадок называется отказ передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.

Заказчиком производства ракет "Зенит" для "Морского старта" и "Наземного Старта" выступает S7 Space, которая является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Фрегат РБ
Компании
ИСС Решетнева
Южмаш
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
172
№1
28.12.2017 01:26
Уже в 3-ех точках производят Зениты -США,Украина,Россия.Поразительная предприимчивость!
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 05:39
  • 132
В поезде со скоростью звука
  • 28.12 03:26
  • 168
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 28.12 03:13
  • 4
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 28.12 02:31
  • 1
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 28.12 01:32
  • 1
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 28.12 01:26
  • 1
"Южмаш" обнародовал масштабы производства "Зенитов"
  • 28.12 00:07
  • 16
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 23:59
  • 7
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 27.12 23:26
  • 1
Сухопутные войска России для обеспечения баланса группировок войск сохранят дивизии и бригады
  • 27.12 22:25
  • 1
Карьера на обломках
  • 27.12 21:59
  • 129
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 21:29
  • 11
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 20:01
  • 8
"Калибр" на час
  • 27.12 20:00
  • 5711
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 19:49
  • 154
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
другие обсуждаемые темы