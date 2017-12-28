"Южмаш" обнародовал масштабы производства "Зенитов"



Ракеты-носители "Зенит-3SL" в цеху Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина).

Источник: "Южмаш" Ракеты-носители "Зенит-3SL" в цеху Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина).Источник: "Южмаш"

Украинский завод "Южмаш", расположенный в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр), сообщил о текущих темпах работ по сборке ракет "Зенит".

"Производство ракет-носителей семейства "Зенит" продолжается. Прямо сейчас два изделия находятся в активном производстве. Еще одно, под национальный телекоммуникационный спутник "Лыбидь", ждет дофинансирования", — отмечается в публикации.

Ранее глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко заявлял, что "надо будет сделать все необходимое для того, чтобы уже во второй половине 2018-го Украина получила собственный спутник связи на околоземной орбите".

В настоящее время "Лыбидь" находится у российского головного разработчика — расположенной в Железногорске (Красноярский край) компании "Информационные спутниковые системы".

Последний пуск украинской ракеты (версии "Зенит-2SБ" с российским разгонным блоком "Фрегат-СБ") состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. Носитель вывел на целевую орбиту спутник Angosat-1, спустя некоторое время аппарат перестал выходить на связь. Наиболее вероятными причинами неполадок называется отказ передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.

Заказчиком производства ракет "Зенит" для "Морского старта" и "Наземного Старта" выступает S7 Space, которая является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги.