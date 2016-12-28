Два учебных Як-130 столкнулись в воздухе в Бангладеш



УТС Як-130 ВВС Бангладеш.

Источник: фото через defence-blog.com УТС Як-130 ВВС Бангладеш.Источник: фото через defence-blog.com

Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение в среду, столкнувшись в воздухе в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны. Об этом сообщает Prothom-alo со ссылкой на заявление командования.

Четверым летчикам — экипажам обеих машин — удалось катапультироваться. Они госпитализированы. По сведениям издания Manab Zamin, в результате падения обломков самолетов на землю, ранения получили двое подростков 12 и 15 лет.

По словам представителей ВВС, авария произошла при выполнении тренировочного полета.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Первый полет опытный образец совершил 25 апреля 1996 года. Самолет оснащен системой имитации режимов боевого применения, позволяющей (без стрельбы настоящими боеприпасами) отрабатывать воздушный бой, взаимодействие между самолетами, ракетно-бомбовые удары по наземным целям. При поставках на экспорт Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30МК.