Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Два учебных Як-130 столкнулись в воздухе в Бангладеш

28.12.2017 Lenta.ru 161 0
-1
Понравилась новость?
 0
Як-130
УТС Як-130 ВВС Бангладеш.
Источник: фото через defence-blog.com

Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение в среду, столкнувшись в воздухе в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны. Об этом сообщает Prothom-alo со ссылкой на заявление командования.

Четверым летчикам — экипажам обеих машин — удалось катапультироваться. Они госпитализированы. По сведениям издания Manab Zamin, в результате падения обломков самолетов на землю, ранения получили двое подростков 12 и 15 лет.

По словам представителей ВВС, авария произошла при выполнении тренировочного полета.

Як-130 — российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Первый полет опытный образец совершил 25 апреля 1996 года. Самолет оснащен системой имитации режимов боевого применения, позволяющей (без стрельбы настоящими боеприпасами) отрабатывать воздушный бой, взаимодействие между самолетами, ракетно-бомбовые удары по наземным целям. При поставках на экспорт Як-130 позиционируется как учебно-тренировочный комплекс для освоения истребителей Су-30МК.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Италия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Як-130
Компании
ОКБ им. Яковлева
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 05:39
  • 132
В поезде со скоростью звука
  • 28.12 03:26
  • 168
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 28.12 03:13
  • 4
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 28.12 02:31
  • 1
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 28.12 01:32
  • 1
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 28.12 01:26
  • 1
"Южмаш" обнародовал масштабы производства "Зенитов"
  • 28.12 00:07
  • 16
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 23:59
  • 7
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 27.12 23:26
  • 1
Сухопутные войска России для обеспечения баланса группировок войск сохранят дивизии и бригады
  • 27.12 22:25
  • 1
Карьера на обломках
  • 27.12 21:59
  • 129
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 21:29
  • 11
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 20:01
  • 8
"Калибр" на час
  • 27.12 20:00
  • 5711
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 19:49
  • 154
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
другие обсуждаемые темы