Рогозин обвинил руководство "Роскосмоса" в системных ошибках



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Вице-премьер заявил, что стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель "Союз", потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что в руководстве госкорпорацией "Роскосмос" есть системные ошибки. "Есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации ["Роскосмос"]", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года - авария, в этом году - 20 пусков успешных, один аварийный", - отметил он. "Если раньше был просто производственный брак недопустимый [причиной неудачных пусков] и после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель - прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка, - рассказал вице-премьер. - Но все вместе оказалось - один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился". "Для того, чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему", - подчеркнул Рогозин. Он добавил, что имел место системный сбой в понимании того, какие работы нужно провести на новом космодроме Восточный.

По его словам, кабмин оказывает госкорпорации максимальную поддержку для решения существующих проблем. "Реформы - крайне необходимы, начиная от технологического перевооружения предприятий, которые сильно отстали, заканчивая вопросами, связанными с системным мышлением и пониманием тех рынков, куда должна двигаться отрасль, чтобы никому не уступать эти рынки", - уверен вице-премьер.

Он заявил, что стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель "Союз", потерпевшая аварию, была настроена на старт с космодрома Байконур.

"Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут", - сообщил Рогозин, заверив, что выводы комиссии по расследованию обстоятельств аварии будут носить жесткий и объективный характер.

"Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства", - подчеркнул вице-премьер.

При этом Рогозин заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на "софт, который делали 20 лет назад". "А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?" - отметил он.

Вице-премьер выразил надежду, что Роскосмос учтет выявленные ошибки "и так же объективно посмотрит внутрь себя и будет догонять по уровню ответственности и комплексного подхода остальные отрасли, которые с ним тесно связаны". "Я уверен в том, что мы справимся с этим, - заявил он. - У нас много талантливых ребят, много молодежи пришло в Роскосмос. Их надо поднимать на должности, может быть, даже обеспечив более форсированный кадровый рост".

28 ноября неудачей завершился второй запуск с нового российского космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник "Метеор- М" №2-1 и попутно 18 малых космических аппаратов, в т. ч. "Бауманец-2" и 17 спутников в интересах зарубежных заказчиков из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии. Для выяснения причин ЧП образована аварийная комиссия. После ее заседания 1 декабря было объявлено, что наземные средства космодрома и совместный расчет отработали штатно, также нет замечаний к ракете "Союз-2.1б". Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока. Согласно расчетам, наиболее вероятное место падения "Фрегата" со спутниками - северная часть Атлантического океана.

Для расследования причин аварии была создана аварийная комиссия Роскосмоса. Параллельно по поручению Рогозина была создана специальная комиссия, для проверки всей системы контроля качества при изготовлении ракетно-космической техники. Вице-премьер ранее сообщил, что эта комиссия "будет работать параллельно с государственной комиссией" и возглавит ее Юрий Коптев. Ожидается, что ее работа должна быть завершена 22 декабря.