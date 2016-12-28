Польша перебрасывает «Леопарды» к границам Беларуси



Танк Leopard 2A5 из состава 34-й бронекавалерийской бригады 11-й Любской бронекавалерийской дивизии Войска Польского. Жагань, 23.02.2015.

Источник: МО Польши Танк Leopard 2A5 из состава 34-й бронекавалерийской бригады 11-й Любской бронекавалерийской дивизии Войска Польского. Жагань, 23.02.2015.Источник: МО Польши

В рамках масштабного плана усиления восточных рубежей Польши, в составе 1-й Варшавской танковой бригады, которая находится в населенном пункте Весола вблизи польской столицы, начинается комплектование второго танкового батальона на танках «Leopard 2A5». Кроме того, «в гарнизоне с начала 2018 года начнется строительство нового учебного центра, боксов, казарм, расширена материально-техническая база и полигон для танков этого типа», – сообщил 19 декабря министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич.

Тем самым Варшава продолжает реализовать новую военную стратегию, определенную в «Стратегическом оборонном обзоре», являющимся детальным анализом внешних угроз и дающим обоснование сил и средств, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

Примечательно, что 19 декабря завершилось перемещение в Весолу первого танкового батальона (58 танков), ранее входившего в состав 34-й бронекавалерийской бригады из Жагани. Таким образом, практически на востоке Варшавы укомплектован батальон из трех рот на танках «Leopard 2A5» и одной – на «Leopard 2A4» (14 единиц).

После реорганизации 1-й танковая бригады в ее составе будет два танковых батальона, два механизированных, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО.

Стоит отметить, что Польша тратит огромные средства и много времени на осуществление ротации войск с западного на восточное направление. И связано это, в том числе, с наследием «холодной войны». Так, дислокация основных польских соединений, еще со времен существования Организации Варшавского договора, была ориентирована на отражение угрозы, исходящей от стран НАТО. Поэтому практически вся военная инфраструктура Войска Польского была сконцентрирована у границ с Германией. После вступления Польши в Альянс коренным образом ничего ломать и переделывать не стали – требовалось приложение огромных усилий и непомерных трат, несопоставимых с расходами на оборону.

Но уже сегодня мы являемся свидетелями того, что большая часть современных образцов вооружения и техники Варшава целенаправленно перебрасывает к границам Беларуси. Для справки – после укомплектования второго танкового батальона 116 танков «Leopard» будут развернуты на расстоянии суточного марша от белорусского города Брест. Учитывая важность данного стратегического направления, выводы напрашиваются сами собой. Нелишне будет напомнить, что основные силы Вермахта в июне 1941 года, направлявшиеся к Москве, шли как раз по направлению Брест – Минск – Смоленск – Москва.

В подтверждение сосредоточения усилий на восточном направлении говорит тот факт, что танки PT-91 «Twardy», ранее стоявшие на вооружении единственного танкового батальона 1-й танковой бригады сухопутных войск Польши были переданы в 15-ю механизированную бригаду, дислоцированную у польско-российской границы в Гижицко. Танки T-72, из состава последней, в свою очередь, перемещены в 34 бронекавалерийскую бригаду в Жагань. Налицо перемещение старой техники к западному, второстепенному направлению, и концентрация самых современных образцов вооружения именно у белорусской границы.

Планы повышения боевого потенциала 1-й танковой бригады не ограничиваются только доукомплектованием ее танками “Leopard”, также планируется принять на вооружение новые артиллерийские комплексы. Примечательно, что Мацеревич не скрывает, что перечисленные мероприятия – это только часть плана, который должен обеспечить сосредоточение ударного боевого потенциала Войска Польского на восточном направлении.

В свете последних событий стоит отметить, что Беларусь не заинтересована в возобновлении военного противостояния с Западом. Нелишне будет напомнить, что в подобной ситуации Беларусь по-прежнему остается главным стратегическим союзником России и, по сути, единственным форпостом на западном направлении. Поэтому суждения, которые в последнее время появляются в некоторых источниках о том, что союз Москвы и Минска, а особенно его военная составляющая, несет опасность для соседних государств, не соответствуют реальному положению дел – интеграция двух стран направлена исключительно на обеспечение безопасности и мира не только в Союзном государстве, но и во всем регионе.

Николай Астровский