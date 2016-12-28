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F-35B: истребитель для вертолётоносца

28.12.2017 Warspot 132 0
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Истребитель F-35B
Истребитель F-35B взлетает с палубы десантного транспорт-дока USS Wasp.
Источник: defensenews.com

Япония и Республика Корея могут обзавестись лёгкими авианосцами. Вчера, 26 декабря, южнокорейское информационное агентство Yonhap и японское Kyodo сообщили о том, что военные ведомства обеих стран рассматривают возможность закупки истребителей F-35B и переоборудования своих кораблей для использования с этими самолётами.

ВМС Японии уже имеют в своём составе два вертолётоносца типа Izumo, которые по своим параметрам потенциально подходят на роль лёгких авианосцев. Военный флот Южной Кореи на сегодняшний день располагает одним вертолётоносцем типа Dokdo, ещё один такой корабль планируют достроить к 2020 году. Несмотря на наличие достаточной по длине и ширине лётной палубы, эти корабли потребуют переоборудования для работы с новейшими истребителями.


Вертолётоносцы Kaga и Izumo ВМС Японии.
Источник: reuters.com

Япония и Южная Корея уже являются участниками программы F-35 и закупают новейшие американские истребители модификации F-35A. Но "в связи с северокорейской ракетной и ядерной программой, а также активизацией китайских военных вокруг спорных территорий", обе страны "присматриваются" к F-35B — истребителям вертикального взлёта и посадки. Южнокорейский флот может переоборудовать свои вертолётоносцы для использования с F-35B, а в Японии эти самолёты рассматривают и для использования на удалённых островах, где нет возможности строить полноценные взлётно-посадочные полосы.

F-35B Lightning II — одна из трёх модификаций новейшего истребителя-бомбардировщика F-35. Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать эти самолеты на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.
27.12.2017
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Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Проекты
2020-й год
Авианосец
Ядерный щит

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