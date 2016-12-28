СМИ: Китай успешно испытал двигатель с управляемым вектором тяги



Китайский истребитель J-10B с двигателем Taihang.

Источник: weibo.com Китайский истребитель J-10B с двигателем Taihang.Источник: weibo.com

Китай впервые провел успешные летные испытания двигателя с управляемым вектором тяги (УВТ) собственной разработки. Как сообщил во вторник портал Sina, силовая установка с применением этой технологии была установлена на истребителе J-10B.

"Испытания двигателей "Тайхан" с УВТ на истребителях J-10B послужат накоплению ценного опыта и данных, которые в будущем будут применены для практического использования на J-20 (разрабатываемый Китаем истребитель пятого поколения - прим. ТАСС)", - пишет портал.

"Информации об этой модификации двигателя "Тайхан" к настоящему времени поступало не много, однако, вероятно, что в нем использовалась технология сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги, о которой сообщалось ранее. Она позволяет изменить вектор тяги на 10 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях", - указывает Sina.

В настоящее время Китай продолжает разработку истребителя пятого поколения J-20. В сентябре 2017 года было объявлено о поступлении этого самолета на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая. По оценкам ряда СМИ, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе Китай намерен заменить их собственным аналогом - WS-15.

В Китае параллельно ведется разработка другого истребителя нового поколения - J-31. Его прототип совершил первый полет в июне 2012 года. Самолет разработан AVIC (Китайской авиастроительной корпорацией) с применением технологии снижения радиолокационной заметности. Представители компании-разработчика неоднократно заявляли, что J-31 предназначен для поставок на экспорт и, по их оценкам, сможет составить конкуренцию американскому F-35.