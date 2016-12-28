Технический проект атомного ледокола "Лидер" уже готов, заявил Рогозин



Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Дмитрий Рогозин.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Технический проект нового сверхмощного российского атомного ледокола "Лидер" был готов в ноябре нынешнего года, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Наша промышленность заказала такой проект. В конце ноября он исполнен, представлен", - сказал Рогозин.

Касаясь возможных сроков строительства трех новых ледоколов "Лидер", которые "закроют весь Северный морской путь", Рогозин сказал, что это могут быть "2023-2024-2025 годы".

"Как сделать такой ледокол, мы понимаем. Есть площадки, где можно построить такой ледокол, в том числе завод "Звезда" на Дальнем Востоке, в Приморском крае", - добавил вице-премьер.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 - ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.

В декабре этого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею серийного строительства атомных ледоколов "Лидер". Мантуров тогда отметил, что совместно с Росатомом идет поиск внебюджетных источников в части строительства серии, поскольку один ледокол не имеет смысла строить. Глава Минпромторга не исключил возможности привлечения к финансированию серийного строительства ледоколов "Лидер" банков и других внебюджетных источников.