Технический проект атомного ледокола "Лидер" уже готов, заявил Рогозин
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Технический проект нового сверхмощного российского атомного ледокола "Лидер" был готов в ноябре нынешнего года, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наша промышленность заказала такой проект. В конце ноября он исполнен, представлен", - сказал Рогозин.
Касаясь возможных сроков строительства трех новых ледоколов "Лидер", которые "закроют весь Северный морской путь", Рогозин сказал, что это могут быть "2023-2024-2025 годы".
"Как сделать такой ледокол, мы понимаем. Есть площадки, где можно построить такой ледокол, в том числе завод "Звезда" на Дальнем Востоке, в Приморском крае", - добавил вице-премьер.
Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 - ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.
Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.
Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.
В декабре этого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею серийного строительства атомных ледоколов "Лидер". Мантуров тогда отметил, что совместно с Росатомом идет поиск внебюджетных источников в части строительства серии, поскольку один ледокол не имеет смысла строить. Глава Минпромторга не исключил возможности привлечения к финансированию серийного строительства ледоколов "Лидер" банков и других внебюджетных источников.
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27.12.2017
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