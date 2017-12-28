Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Введение в строй сухого дока на приморском судостроительном заводе "Звезда" в 2019 году позволит строить два авианосца одновременно, заявил в среду вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
"Мы в 19-м году вводим в эксплуатацию уже сухой док. Его размеры - 484 метра в длину, 114 метров в ширину. Там два авианосца можно строить одновременно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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27.12.2017
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