На "Верфи братьев Нобель" состоялась закладка нового сухогруза
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Верфь братьев Нобель.
Источник: kalashnikov.media
Концерн "Калашников" построит восемь судов грузоподъемностью до 7 тысяч тонн
На cудостроительном заводе "Верфь братьев Нобель" состоялась торжественная закладка первого судна в серии из восьми сухогрузных судов проекта RSD 79. Это совместный проект концерна "Калашников", "Верфи братьев Нобель" и судостроительного завода "Вымпел", который будет реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли России.
Суда проекта будут заниматься перевозкой зерна. Кроме того, их можно использовать для транспортировки генеральных и навалочных грузов, контейнеров международного стандарта, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных классов грузов и угля. Длина судна составляет 141 м, ширина - 16,98 м, а высота борта достигает 6 м.
Отличительная характеристика сухогруза - специальная четырехтрюмная схема расположения. Данное решение позволило достичь максимальной грузоподъемности трюмов - около 11 тыс. куб. м. Суда проекта RSD 79 будут эксплуатироваться заказчиком ООО "Волго-Донская судоходная компания" в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах.
Как сообщалось ранее, концерн "Калашников" займется организацией грузовых перевозок зерна и построит для этого восемь специальных сухогрузов с грузоподъемностью до 7 тысяч тонн. Ориентировочный объем инвестиций составит 10 млрд рублей. Проект рассчитан до 2022 года.
Напомним, что "Калашников" планирует в первом квартале 2018 года завершить сделку по приобретению 100% доли ООО "Верфь братьев Нобель" - крупнейшего судостроительного завода на Верхней Волге. Это третий актив морского кластера концерна. На сегодняшний день в состав группы компаний "Калашников" также входят ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел".
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27.12.2017
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