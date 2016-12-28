На "Верфи братьев Нобель" состоялась закладка нового сухогруза



Верфь братьев Нобель.

Источник: kalashnikov.media Верфь братьев Нобель.Источник: kalashnikov.media

Концерн "Калашников" построит восемь судов грузоподъемностью до 7 тысяч тонн

На cудостроительном заводе "Верфь братьев Нобель" состоялась торжественная закладка первого судна в серии из восьми сухогрузных судов проекта RSD 79. Это совместный проект концерна "Калашников", "Верфи братьев Нобель" и судостроительного завода "Вымпел", который будет реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Суда проекта будут заниматься перевозкой зерна. Кроме того, их можно использовать для транспортировки генеральных и навалочных грузов, контейнеров международного стандарта, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных классов грузов и угля. Длина судна составляет 141 м, ширина - 16,98 м, а высота борта достигает 6 м.

Отличительная характеристика сухогруза - специальная четырехтрюмная схема расположения. Данное решение позволило достичь максимальной грузоподъемности трюмов - около 11 тыс. куб. м. Суда проекта RSD 79 будут эксплуатироваться заказчиком ООО "Волго-Донская судоходная компания" в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах.

Как сообщалось ранее, концерн "Калашников" займется организацией грузовых перевозок зерна и построит для этого восемь специальных сухогрузов с грузоподъемностью до 7 тысяч тонн. Ориентировочный объем инвестиций составит 10 млрд рублей. Проект рассчитан до 2022 года.

Напомним, что "Калашников" планирует в первом квартале 2018 года завершить сделку по приобретению 100% доли ООО "Верфь братьев Нобель" - крупнейшего судостроительного завода на Верхней Волге. Это третий актив морского кластера концерна. На сегодняшний день в состав группы компаний "Калашников" также входят ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел".