"Рособоронэкспорт" продемонстрировал зарубежным дипломатам российское оружие
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Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выстаке "Эксподефенса-2017".
Источник: Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
Презентация проходила для военных атташе и сотрудников посольств стран Латинской Америки
Компания "Рособоронэкспорт", входящая в Госкорпорацию Ростех, приняла участие в демонстрации российского гражданского, служебного, спортивного и охотничьего оружия для военных атташе и сотрудников посольств стран Латинской Америки, аккредитованных в России.
Презентация была организована Национальным комитетом по содействию экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. Под эгидой спецэкспортера в ней также участвовали ведущие российские производители оружия и патронов.
"В 2017 году с принятием изменений в закон "Об оружии" "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать, помимо боевого, гражданское оружие в интересах силовых структур стран-партнеров. Это важное событие для нас и для иностранных заказчиков. Оно создает максимально комфортные условия при заключении комплексных контрактов на поставку продукции и дает возможность нашим партнерам приобретать весь необходимый им спектр российского оружия у одного надежного экспортера", - сообщил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.
"Рособоронэкспорт" обладает всеми необходимыми компетенциями по поставкам за рубеж не только вооружения и военной техники, но и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения. Основными заказчиками гражданского и служебного оружия рассматриваются полиция, специальные службы иностранных государств, а также многочисленные спортивные и охотничьи клубы в странах Северной и Южной Америки.
По словам Игоря Севастьянова, у присутствовавших на презентации военных атташе и сотрудников дипломатических миссий стран Латинской Америки особый интерес вызвали карабины "Вепрь", "Сайга", гражданские модификации снайперских винтовок "Тигр", а также боеприпасы и имущество к ним. Дипломаты получили подробные разъяснения относительно продвижения и поставок в их страны этого оружия.
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27.12.2017
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