Индийская программа перспективного танка FRCV

Спустя 24 месяца после того, как индийская армия выпустила запрос на получение информации (RFI) по проекту перспективного основного танка Future Ready Combat Vehicle (FRCV), ей пришлось пересмотреть свои чрезмерно высокие требования и отправить второй запрос по менее амбициозному, но более достижимому семейству тяжелой бронированной техники, пишет эксперт Международного института стратегических исследований (IISS) Том Уолдвин в статье "India’s not-quite-ready Future Ready Combat Vehicle".

Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год (с) Saul Loeb / AFP

Первый запрос на получение информации (Request for Information - RFI) от июня 2015 года был заменен документом, выпущенным в 2017 году, в который были внесены поправки в программу предполагаемой замены порядка 2000 танков Т-72М1 индийской армии на 1770 единиц перспективной техники FRCV. Так, из 11 модификаций FRCV, предложенных в 2015 году, осталось пять. В частности, из списка исчезла колесная пушечная бронированная машина ("Wheeled version"), в то время как амбиции в отношении легкого танка сохранились ("Light Tank"). В документе 2017 года также обозначена базовая самоходная платформа для других вооружений ("Self-propelled base platform for other arms").

Неясно, что индийская армия подразумевает под "легким танком". Создание более компактной и легкой версии машины, выбранной для удовлетворения требований по основному танку, даже если это было бы достижимым, усложнило бы процесс разработки и неизбежно увеличило бы затраты. Более вероятно, что в данной роли будет использована машина, разработанная в рамках отдельной программы Future Infantry Combat Vehicle (FICV), направленная на замену индийских БМП-2.

Семейство FRCV: запланированные модификации Запрос на получение информации от 2015 года Запрос на получение информации от 2017 года Основной гусеничный танк

(Tracked Main Battle Tank) + Легкий гусеничный танк

(Tracked Light Tank) + Колесная версия (Wheeled Version) - Танковый мостоукладчик

(Bridge Layer Tank) + Cамоходный танковый трал

(Trawl Tank and Mine Ploughs) + Бронированная ремонтно-эвакуационная машина

(Armoured Recovery Vehicle) + Самоходная артиллерийская установка/гаубица

(Self-Propelled Artillery Gun/Howitzer) Возможно Зенитная ракетная система

(Air Defence Gun/MLS system Машина передовых артиллерийских наблюдателей

(Artillery Observation Post Vehicle) Машина инженерной разведки

(Engineer Reconnaissance Vehicle) Бронированная санитарная машина

(Armoured Ambulance)

В соответствии с обновленным RFI, боевой вес базовой платформы основного танка (Вaseline MBT Рlatform) должен составлять от 42,5 до 58 тонн - тот же диапазон, что и у состоящего на вооружении танка T-72M1. Эта "важнейшая" характеристика обусловлена географией страны и инфраструктурой. Несмотря на то, что Индия открыта к предложениям по танкам с экипажем из 4 человек и 120-мм пушкой, многолетний опыт использования танков T-72M1 и T-90С с тремя членами экипажа и 125-мм пушками может склонить страну к выбору более привычного варианта.

Индийская армия занимается поиском иностранной компанию для поставки "зарекомендовавшей себя боевой бронированной машины" ("Рroven Armoured Fighting Vehicle"), а затем планирует сотрудничать с местным индийским предприятием, которое займется производством. Объявленные требования, похоже, ограничивают выбор до предложений из Южной Кореи, Японии и России. Однако все из них создадут определённые трудности.

Южнокорейский танк К2 был заказан вооруженными силами Южной Кореи двумя партиями по 100 единиц в каждой, однако еще не был экспортирован. Первая партия, оснащенная немецкими двигателями, была введена в строй в 2014 году. Вторая партия с двигателями корейской компании Doosan DST, остановилась на этапе испытаний в связи с проблемами в силовой установке. Не поставлялся на экспорт также и японский танк типа 10. На сегодняшний день небольшое количество данных танков типа 10 со средней стоимостью 11 млн долл. за единицу было заказано Силами самообороны Японии.

Т-90МС - это наиболее современная модификация российского танка Т-90. С середины 2000-х годов Индия осуществляет лицензионное производство его более ранней версии Т-90С, на вооружении страны находится более 1000 единиц. Однако российско-индийское сотрудничество на данном направлении не было простым, ошибки с обеих сторон приводили к задержкам и увеличению затрат. Если бы Индия решила продолжить закупку танков Т-90, было бы логично продолжить производство на базе государственного оборонного предприятия Heavy Vehicles Factory в Авади.

Выбор Т-90МС в рамках программы FRCV означал бы, что индийская армия делает выбор в пользу однородного парка Т-90, вместо смешанного варианта. В конце 2016 года Совет по оборонным закупкам Индии (Defence Acquisition Council - DAC) одобрил приобретение еще 464 танков Т-90, которые обозначались в индийской прессе как Т-90МС. Если это верная информация, можно было бы предположить, что индийская армия рассматривает данный проект обособленно от программы FRCV, что делает победу Т-90МС маловероятным.

Хотя танк Т-14 "Армата" нельзя назвать "зарекомендовавшим себя", так как ему еще предстоит поступить на вооружение Российской Армии, предъявленные индийской стороной требования, делают его серьезным кандидатом. Несмотря на то, что внедрение партнера в программу "Армата" станет осложняющим фактором для Москвы, разделение производственных издержек и поддержание заказа, скорее всего, будут приветствоваться.

Потенциальные участники индийской программы основного танка FRCV Танк Компания Калибр основной пушки Экипаж Боевой вес, тонны K2 Black Panther Hyundai Rotem (Южная Корея) 120 мм 3 55 Тип 10 MHI (Япония) 120 мм 3 44 T-14 «Армата» Корпорация УВЗ (Россия) 125 мм 3 около 55 Т-90МС Корпорация УВЗ (Россия) 125 мм 3 48

Программа FRCV важна не только с точки зрения замены танков Т-72, но и в связи с отказом индийской армии от соответствующего проекта Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Индийский проект основного танка Arjun Mk I, история которого берет начало в 1970-х годах, сталкивался с многолетними задержками и превышением стоимости, пока в 2009 году после постройки 122 из 124 заказных танков производство не было свернуто. С тех пор DRDO работает над его улучшенной версией Arjun Mk II. Несмотря на то, что DAC одобрил закупку 118 танков Arjun Mk II в 2014 году, по состоянию на конец 2017 года контракт все еще не подписан. Частично это связано с сопротивлением индийской армии из-за большого веса танка, который, как сообщается, составляет 68,6 тонн. По сути, армия и DRDO конкурируют, пытаясь убедить политиков страны в том, что именно их проект основного заслуживает поддержки.