Контракт на создание танка М1А2-К Abrams для Кувейта

Как сообщил журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Jeremy Binnie "Kuwait to get ‘unique’ Abrams tank variant" , 19 декабря 2017 года министерство обороны США выдало дивизиону General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics контракт стоимостью 24,3 млн долл на разработку и постройку опытного образца новой "уникальной" модификации танка Abrams, обозначенной М1А2-К и предназначенной для серийных поставок в последующем Кувейту в рамках программы "модернизации" танков М1А2 кувейтской армии. Контракт должен быть реализован к 31 декабря 2019 года.

Танк M1A2 армии Кувейта в экспозиции выставки Gulf Defense and Aerospace Show в Кувейте, декабрь 2017 года (с) James Bingham / Jane's

Напомним, что в декабре 2016 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей модернизации 218 основных танков M1A2 Abrams армии Кувейта (поставленных в 1994-1996 годах) в рамках программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Стоимость программы модернизации, головным подрядчиком в которой должна была выступать корпорация General Dynamics, была оценена в 1,7 млрд долл.

Однако в октябре 2017 года DSCA выпустило новое уведомление о предстоящей поставке Кувейту по линии FMS 218 бронекорпусов танков М1А1, и такого же количества 120-мм танковых пушек и газотурбинных двигателей AGT-1500 (все из наличия министерства обороны США) для "рекапитализации танков М1А2" Кувейта. Оценочная стоимость поставки составит всего 29 млн долл. Согласно уведомлению DSCA, Кувейт принял решение не использовать корпуса своих существующих танков М1А2 "из-за своей заинтересованности в поддержании оперативной готовности".

Как сообщил тогда "Jane's Defence Weekly" со ссылкой на источник в Государственном департаменте США, правительство Кувейта приняло решение приобрести в США 218 танков M1A2 Abrams фактически новой постройки вместо ранее планировавшейся модернизации с капитальным ремонтом ныне находящихся на вооружении кувейтской армии 218 танков М1А2. Танки М1А2 для Кувейта теперь будут изготавливаться заново с использованием упоминаемых в уведомлении DSCA корпусов бывших танков М1А1, 120-мм пушек и двигателей, с изготовлением новых башен и другого оборудования. Данные машины и получат обозначение М1А2-К.

Согласно уведомлению DSCA от декабря 2016 года "модернизированные" кувейтские танки должны получить дистанционно управляемые установки М153 Common Remotely Operated Weapons Station (CROWS) II с 12,7 мм пулеметами, дополнительные "противоснайперские" пулеметные установки Counter Sniper and Anti-Materiel Mount (CSAMM) с установкой 12,7-мм пулемета поверх ствола орудия, усиленное бронирование с некоей "специальной броней" ("special armor"), радиостанции AN/VRC-92E SINCGARS, переговорные устройства RT-1702, новые тепловизионные приборы ночного видения, новые стволы 120-мм пушек, и т.д. Экипажи получат очки ночного видения AN/PVS-7B. Работы по "рекапитализации" танков будет осуществлять General Dynamics - по всей видимости, на находящемся под ее управлением заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо).