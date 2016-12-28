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Украинский взгляд сквозь броню

28.12.2017 Военный паритет 131 0
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LimpidArmor
Разработка шлемов кругового обзора для экипажей бронетехники (LimpidArmor).
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 27 дек. 2017 - "Платформа развития инноваций" (украинское агентство по инкубации и реализации инновационных проектов в области оборонных технологий), ищет партнеров для разработки шлемов кругового обзора для экипажей бронетехники (LimpidArmor).

Система предназначена для решения таких проблем экипажей бронетехники, как ограниченный обзор и низкие возможности для точного маневрирования машин.

Кроме того, это решение обеспечивает повышенную безопасность экипажа транспортного средства из-за своевременного обнаружения враждебных объектов и людей, находящихся рядом с транспортным средством. Эта технология разрабатывается иностранными компаниями, но в настоящее время готовой продукции нет. Оборудование может пригодитться и для экипажей горных и строительных машин.

Сообщается, что "Платформа развития инноваций" и ее партнеры уже перешли на этап завершенного прототипа. Текущий статус проекта (на основе модели TRL) находится на этапе TRL 4 (т.е. испытания в лабораторных условиях).

"Если вы заинтересованы в сотрудничестве и хотите присоединиться к проекту в качестве инвестора или партнера, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам информацию о системе на шлеме и подробных технических характеристиках", сообщают разработчики.
27.12.2017
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Украина

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