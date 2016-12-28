"Дассо" приняла на себя беспрецедентное обязательство по "Рафалям"



Истребитель Dassault Rafale на демонстрационных полетах Aero India — 2017.

Источник: Abhishek N. Chinnappa / Reuters Истребитель Dassault Rafale на демонстрационных полетах Aero India — 2017.Источник: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

"Военный Паритет", 27 дек. 2017 - Печально известный тендер MMRCA ВВС Индии по закупке 126 средних многоцелевых истребителей, начатый в 2007 году, как известно, оказался в тупике и был аннулирован, и лишь новое правительство премьера Нарендры Моди разрубило тот узел, пойдя по схеме покупки "правительство - правительство".

Было принято решение приобрести 36 истребителей Rafale "с полки", однако политические оппоненты Моди обрушились на него с критикой, что были нарушены контрактные пункты, в результате чего цена одного самолета оказалась завышенной. В 1970-х годах также велись непростые переговоры по закупке истребителей-бомбардировщиков Jaguar англо-французской разработки и тогда тоже было принято решение по межправительственному контракту. В результате цена этого контракта была ниже, чем если был заключен коммерческий контракт.

Даже в коммерческих контрактах, которые относятся к современным боевым самолетам и связанным с ними оружию и системам, национальные правительства и стратегические интересы безопасности как стран-продавцов, так и стран-покупателей неизменно очень сильно представлены. Национальные правительства компаний аэрокосмической промышленности проводят тщательную проверку контрактов. чтобы не было политических проблем. Если контракты поддерживаются политически, обязательства сторон становятся более крепкими.

Согласно книге Нитина А. Гохале "Безопасность Индии и путь Моди" компания Dassault Aviation обязуется предоставить материально-техническую поддержку двум эскадрильям истребителей "Рафаль" в течение пяти лет, тогда как раньше французы пытались добиться МТО только одной эскадрильи. Кроме того, в контракте написано, что компания берет на себя обязательство обеспечить минимум 75% летной готовности истребителей этого типа. Эти договорные обязательства являются основным преимуществом контракта и, насколько известно, такое обязательство ранее никогда не фигурировало в сделках ни с одним поставщиком военной авиатехники, включая даже отечественную компанию Hindustan Aeronautics Limited.