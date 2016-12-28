Рогозин: новая система финансирования ГОЗ будет стимулировать предприятия ОПК
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Дмитрий Рогозин.
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
По словам вице-премьера, 2 декабря принято постановление правительства, которое призвано стимулировать предприятия оборонно-промышленного комплекса
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новая система финансирования гособоронзаказа (ГОЗ) даст возможность предприятиям ОПК не возвращать сэкономленные средства, а использовать их на развитие предприятий, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, 2 декабря принято постановление правительства, которое призвано стимулировать предприятия ОПК.
"Предприятие и заказчик, например Минобороны РФ, фиксируют цену, дальше эта цена не меняется в течение пяти лет Меняется только с учетом инфляции, и шестой год также цена остается неизменной И вот то, что предприятие сможет сэкономить с этой цены, будет не срезаться, а оставаться на самом предприятии. Практически мы вводим систему хозрасчета", - сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что промышленники не будут возвращать эти деньги в бюджет, а будут использовать по своему усмотрению на развитие предприятий.
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27.12.2017
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