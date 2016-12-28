Российские "Панцири" отразили ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
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Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Боевики одной из банд из состава "Сирийской свободной армии" обстреляли ракетами авиабазу Хмеймим в Латакии, где дислоцируются российские военные. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.
Атака была отбита при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". ЗРПК перехватили как минимум две ракеты, выпущенные джихадистами.
По данным ливанского портала Al Masdar News, одна ракета упала вблизи города Джабла, который расположен в 25 километрах к югу от Латакии. Ресурс также сообщает, что сейчас российские вертолеты патрулируют район, из которого были запущены ракеты — предположительно, это город Бидама в провинции Идлиб.
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27.12.2017
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