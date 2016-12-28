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Рогозин похвастался дышавшей жидкостью на глубине в километр псиной

28.12.2017 Lenta.ru 161 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Одна из подопытных собак Фонда перспективных исследований (ФПИ) выдержала на жидкостном дыхании глубину более километра. Об этом в эфире "России 24" сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, его слова приводит ТАСС.

"Одна наша псина выдержала глубину 1004 метра. Дышала, вернулась, жива, здорова. Бегает наш этот испытатель", — сказал чиновник. Он добавил, что испытания жидкостного дыхания на собаках начали проводиться после того, как ученые, по его словам, добились абсолютной выживаемости.

Рогозин заметил, что ФПИ относится к лабораторным псам как к своим сотрудникам — уважительно. По словам вице-премьера, до собак жидкостное дыхание тестировали на грызунах: "Начали мы, конечно, с мышей, крыс, хомячков различных и так далее. Потом, добившись абсолютной выживаемости без всякого ущерба для здоровья, перешли к более сложному организму. Вот работают сейчас собаки" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в декабре Рогозин демонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу российскую разработку — кислородосодержащую жидкость, благодаря которой можно дышать под водой. Ее работу технологии показали на таксе, которую поместили в резервуар с раствором. Там она брыкалась, пока ее легкие не наполнились жидкостью. После собака начала вести себя спокойно и дышать. Когда пса вынули, он был жив, но долго откашливался.

Эксперимент вызвал недовольство россиян, которые в соцсетях посоветовали Рогозину "утопиться" вслед за собакой.

Позднее вице-премьер сообщил, что забрал себе таксу, на которой ученые тестировали технологию жидкостного дыхания.
27.12.2017
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принадлежат Lenta.ru
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Страны
Россия
Сербия
Компании
ФПИ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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