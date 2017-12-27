Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Запущенный российской компанией ангольский спутник перестал выходить на связь

27.12.2017 Lenta.ru 166 1
-1
Понравилась новость?
 0
AngoSat-1
Спутник Анголы AngoSat-1.
Источник: Роскосмос / YouTube

Первый спутник Анголы AngoSat-1, выведенный на орбиту российской частной компанией S7 Space, перестал выходить на связь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", — сказал собеседник агентства.

Запуск спутника состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса "Зенит-М", расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). Для S7 Space это первый старт.

Отделение AngoSat-1 от разгонного блока "Фрегат-СБ" произошло 27 декабря в 6:54 по московскому времени "в соответствии с циклограммой полета".

"Довыведение космического аппарата будет осуществляться с помощью его собственной двигательной установки", — отмечает "Роскосмос".

Верхней ступенью собираемой днепропетровским "Южмашем" (Украина) средней ракеты "Зенит-2SБ" послужил разгонный блок российского производства "Фрегат-СБ". Сам AngoSat-1 произведен российской корпорацией "Энергия" при содействии Airbus. Он оснащен электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты.

S7 Space является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги. В ее распоряжении есть две площадки: приобретенный ей космодром "Морской старт" (Лонг-Бич, Калифорния, США) и "Наземный старт" (Байконур, Казахстан).
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Airbus
Роскосмос
Проекты
Байконур
Морской старт

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Vadim Martinov
99
№1
27.12.2017 17:36
Последний Зенит-2((
и конец истории как сделать хорошую ракету с отличным движком РД-171 и не использовать её
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 17:36
  • 1
Запущенный российской компанией ангольский спутник перестал выходить на связь
  • 27.12 17:26
  • 6
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
  • 27.12 16:06
  • 4
Британский министр обороны заявил о готовности защищать территориальные воды страны
  • 27.12 16:04
  • 7
Танки Тип 16 поступают на вооружение Сил самообороны Японии
  • 27.12 15:59
  • 2
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 27.12 15:23
  • 7
"Калибр" на час
  • 27.12 15:21
  • 2
Украина лишила Россию адмиральских кораблей
  • 27.12 15:16
  • 86
Крутое пике российской промышленности
  • 27.12 14:45
  • 151
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 27.12 14:41
  • 2
Ушат дождя на Пентагон
  • 27.12 14:25
  • 7
"Адмиралы" заглянули за горизонт
  • 27.12 14:24
  • 5
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 27.12 13:38
  • 52
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 27.12 13:37
  • 71
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 27.12 13:15
  • 8
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
другие обсуждаемые темы