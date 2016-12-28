Украинской бронетехнике напророчили катастрофические потери



Сценарии для Донбасса.

Источник: korrespondent.net Сценарии для Донбасса.Источник: korrespondent.net

Наибольшие потери украинской армии в бронетехнике в случае обострения конфликта в Донбассе придутся на средства доставки пехоты. Об этом пишет "Вестник Мордовии".

Всего в украинских войсках находится более двух тысяч боевых машин пехоты и бронетранспортеров, однако большую часть техники составляют устаревшие образцы. В строю встречаются, например, БТР-60, эксплуатация которых началась в 1960-х годах, или БМП-1 с противотанковым ракетным комплексом "Малютка", принятым на вооружение в 1963-м.

Портал отмечает, что до 2014 года предлагалось создать тяжелые БМП на базе шасси Т-64 и Т-80, но с началом вооруженного конфликта в Донбассе все исправные танки были задействованы в боях. Ресурсов для постройки подобной техники с нуля нет, поскольку Харьковский завод имени Малышева до сих пор занят выполнением контракта на поставку 49 танков "Оплот" Таиланду, а Харьковский бронетанковый загружен ремонтом бронетехники.

В декабре на Украине возобновились дискуссии вокруг танков Т-64БМ "Булат", которые в армии признали неэффективными. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказывал мнение, что к провалу боевых машин привел целый комплекс причин, в частности отсутствие правительственной структуры по контролю качества техники.