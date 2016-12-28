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Станок для производства алмазного инструмента запустили на заводе "Швабе" в Москве

28.12.2017 ТАСС 157 0
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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник: Ростех

Оборудование поступило в рамках федеральной программы по развитию ОПК до 2020 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый станок для производства алмазного инструмента запустили на московском научно-производственном объединении "Оптика" (входит в холдинг "Швабе"). Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Кузнецов.

"Новый станок горячего прессования позволяет спекать алмазный инструмент диаметром до 200 мм в вакууме, что обеспечивает повышенную стойкость изделия", - сказал он, уточнив, что оборудование поступило на завод в рамках федеральной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2020 года.

Кузнецов отметил, что станок оснащен электронными измерительными устройствами и контроллером, которые позволяют соблюдать заданный цикл прессования во время создания алмазных инструментов. "Это и требуемое усилие, и температура, и время выдержки", - пояснил он.

С помощью нового оборудования изготавливаются так называемые "таблеточные элементы" для тонкого шлифования и алмазные сферические шлифовальники, обеспечивающие тонкую обработку сферических деталей как одиночно, так и в блоках.

Научно-производственное объединение "Оптика" с 1980-х годов выпускает алмазные инструменты, предназначенные для тонкого шлифования изделий из оптического стекла и кристаллических материалов. В 2017 году на предприятии создали отдельное подразделение по выпуску высокотехнологичных алмазных инструментов для тонкого шлифования различных оптических деталей. 
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год

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