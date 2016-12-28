Станок для производства алмазного инструмента запустили на заводе "Швабе" в Москве
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Холдинг «Швабе».
Источник: Ростех
Оборудование поступило в рамках федеральной программы по развитию ОПК до 2020 года
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый станок для производства алмазного инструмента запустили на московском научно-производственном объединении "Оптика" (входит в холдинг "Швабе"). Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Кузнецов.
"Новый станок горячего прессования позволяет спекать алмазный инструмент диаметром до 200 мм в вакууме, что обеспечивает повышенную стойкость изделия", - сказал он, уточнив, что оборудование поступило на завод в рамках федеральной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2020 года.
Кузнецов отметил, что станок оснащен электронными измерительными устройствами и контроллером, которые позволяют соблюдать заданный цикл прессования во время создания алмазных инструментов. "Это и требуемое усилие, и температура, и время выдержки", - пояснил он.
С помощью нового оборудования изготавливаются так называемые "таблеточные элементы" для тонкого шлифования и алмазные сферические шлифовальники, обеспечивающие тонкую обработку сферических деталей как одиночно, так и в блоках.
Научно-производственное объединение "Оптика" с 1980-х годов выпускает алмазные инструменты, предназначенные для тонкого шлифования изделий из оптического стекла и кристаллических материалов. В 2017 году на предприятии создали отдельное подразделение по выпуску высокотехнологичных алмазных инструментов для тонкого шлифования различных оптических деталей.
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27.12.2017
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