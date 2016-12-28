ВМФ рассматривает перспективы строительства кораблей на заводе "Янтарь" в Калининграде



Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).

Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

В настоящее обсуждаются возможности строительства для ВМФ достаточно большого типоряда перспективных кораблей дальней океанской зоны

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. ВМФ РФ рассматривает возможность размещения заказов на строительство новых кораблей на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Об этом сообщил журналистам в начальник управления кораблестроением ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

"Такая возможность в принципе рассматривается для завода "Янтарь", - сказал Тряпичнкиов, отметив, что в настоящее обсуждаются возможности строительства для ВМФ достаточно большого типоряда перспективных кораблей дальней океанской зоны.

Не став раскрывать детали, он пояснил, что речь идет о кораблях с большим водоизмещением, чем "Адмирал Макаров", "с более глобальным вооружением, по количеству, боевой эффективности".

В среду в Калининграде был поднят Андреевский флаг на третьем фрегате проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенном на ПСЗ "Янтарь". Корабль вошел в боевой состав Военно-морского флота России, портом его постоянной дислокации станет Севастополь.

Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы в 2016 году, находятся в боевом составе Черноморского флота. Они участвовали в ударах крылатыми ракетами "Калибр-НК" по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ как террористическая организация) в Сирии.

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Фрегаты оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артустановкой А-190 калибра 100 мм, торпедным и противолодочным вооружением. Кроме того, каждый корабль несет вертолет. Фрегаты имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость - до 30 узлов.