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ВМФ рассматривает перспективы строительства кораблей на заводе "Янтарь" в Калининграде

28.12.2017 ТАСС 179 0
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Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).
Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

В настоящее обсуждаются возможности строительства для ВМФ достаточно большого типоряда перспективных кораблей дальней океанской зоны

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. ВМФ РФ рассматривает возможность размещения заказов на строительство новых кораблей на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Об этом сообщил журналистам в начальник управления кораблестроением ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

"Такая возможность в принципе рассматривается для завода "Янтарь", - сказал Тряпичнкиов, отметив, что в настоящее обсуждаются возможности строительства для ВМФ достаточно большого типоряда перспективных кораблей дальней океанской зоны.

Не став раскрывать детали, он пояснил, что речь идет о кораблях с большим водоизмещением, чем "Адмирал Макаров", "с более глобальным вооружением, по количеству, боевой эффективности".

В среду в Калининграде был поднят Андреевский флаг на третьем фрегате проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенном на ПСЗ "Янтарь". Корабль вошел в боевой состав Военно-морского флота России, портом его постоянной дислокации станет Севастополь.

Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы в 2016 году, находятся в боевом составе Черноморского флота. Они участвовали в ударах крылатыми ракетами "Калибр-НК" по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ как террористическая организация) в Сирии.

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Фрегаты оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артустановкой А-190 калибра 100 мм, торпедным и противолодочным вооружением. Кроме того, каждый корабль несет вертолет. Фрегаты имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость - до 30 узлов.
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ

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