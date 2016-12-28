Раскрыты подробности производства "Южмашем" ракет для США
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Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко раскрыл подробности сотрудничества конструкторского бюро "Южное" и завода "Южмаш" с североамериканской компанией Maritime Launch Services (MLS) по разработке средней ракеты "Циклон-4М".
Михаил Маркив / "Коммерсантъ"
По словам Дегтяренко, ранее занимавшего должность главного конструктора "Южного", проектирование двухступенчатого носителя предполагает использование разработок, полученных при реализации "Циклона-4". В частности, вторая ступень новой ракеты будет создана на основе третьей ступени и головного блока. Также предполагается максимальное использование существующих ракетных двигателей, прежде всего РД-861К, который планировалось устанавливать на третью ступень "Циклона-4".
Такой подход позволит наладить на "Южмаше" выпуск новых ракет в кратчайшие сроки, отмечает Дегтяренко.
Учитывая коммерческий характер проекта, он не предусматривает государственного финансирования ни со стороны Украины, ни со стороны Канады
— заявил он.
Глава ГКАУ также указал, что "предприятия космической отрасли Украины полностью прекратили сотрудничество с предприятиями России в сферах продукции военного и двойного назначения" и продолжают "активно работать над снижением доли импорта комплектующих к производимой в стране ракетно-космической технике". Он отметил, что в 2017 году на экспорт направлено 51,5 процента продукции предприятий этой отрасли, при этом 93 процента приходится на Евросоюз, США и ряд других стран.
Весной 2017-го стало известно, что компания MLS планирует запускать модифицированные украинские ракеты "Циклон-4" со строящейся площадки Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана (канадская провинция Новая Шотландия). Сооружение космодрома, модификация "Циклон-4" и первый пуск "Циклон-4М" в 2020 году оцениваются в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.
Ранее проект "Циклон-4" Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году, передает "Лента.ru"
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27.12.2017
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