Группа «Кронштадт» приступила к разработке тактического тренажерного комплекса для инженерных войск Вооруженных Сил РФ
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Тактического тренажерного комплекса подготовки специалистов инженерных войск компании «Кронштадт Технологии».
Источник: http://kronshtadt.ru/
Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») приступила к разработке уникального тактического тренажерного комплекса подготовки специалистов инженерных войск.
За основу взят эффективный и успешный продукт компании - общевойсковой тактический тренажер для боевого слаживания подразделений сухопутных войск «Комбат». В рамках конкретного проекта он существенно расширен и дополнен в соответствии с требованиями, выданными руководством инженерных войск ВС РФ. В частности, увеличенный функционал нового комплекса будет способствовать реализации планирования и обучения инженерной разведке, разминированию, устройству заграждений и др. В состав системы будут включены новые модели специальной техники. Также станет возможным сопряжение комплекса со всеми существующими и перспективными тренажерами АО «Кронштадт Технологии» и сторонних производителей.
Основное предназначение моделирующего комплекса – повышение уровня тактической подготовки курсантов и слушателей учебных заведений инженерных войск в ходе совместных тренировок и групповых занятий. А в случае сопряжения его с различными тренажёрами – тренировка вопросов слаживания инженерных подразделений при проведении виртуальных тактико-специальных и тактических учений в различных условиях. Важными особенностями комплекса станут создание уникального комплекта 3D-виртуальных районов, соответствующих реальным цифровым картам местности, а также применение специально разработанных компанией эффективных средств для нанесения тактической обстановки («Умные знаки»ТМ) и средств всестороннего контроля действий обучаемых.
Данная опытно-конструкторская разработка выполняется специалистами компании «Кронштадт Технологии» в инициативном порядке и за счет собственных средств компании.
Ожидается, что технический проект будет представлен к обсуждению и защите уже в феврале 2018 года.
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27.12.2017
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