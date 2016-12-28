Компания Saab окажет помощь Республике Корея в разработке РЛС с АФАР для перспективного истребителя



Первый прототип разрабатываемой южнокорейской компанией Hanwha Systems бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для создаваемого в Южной Корее перспективного истребителя KF-X. Йонъин, 13.07.2017 (с) .

Источник: Yonhap Первый прототип разрабатываемой южнокорейской компанией Hanwha Systems бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для создаваемого в Южной Корее перспективного истребителя KF-X. Йонъин, 13.07.2017 (с) .Источник: Yonhap

ЦАМТО, 27 декабря. Компания Saab заключила контракт на поддержку разработки и оценку алгоритмов работы РЛС с АФАР с электронным сканированием (AESA) для перспективного истребителя по проекту Агентства оборонных разработок (Agency for Defence Development – ADD) Республики Корея.

Согласно пресс-релизу Saab, шведская компания будет работать в сотрудничестве с ADD и ее партнером по проекту, компанией LIG Nex1. Стоимость контракта с Saab составляет 125 млн. швед. крон. (15 млн. долл.).

В сообщении Saab отмечается, что Республика Корея имеет долгосрочные планы по разработке истребителя национального производства, включая соответствующее бортовое оборудование, например, такое как РЛС AESA, где шведская компания имеет свои наработки.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в марте 2015 года компания Korea Aerospace Industries (KAI) была названа предпочтенным участником торгов в рамках программы завершения разработки корейского экспериментального истребителя KFX (Korean Fighter Xperiment). В декабре 2015 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) подписало с компанией KAI контракт на разработку с использованием технологий американской Lockheed Martin истребителя KFX.

Согласно контракту, Lockheed Martin окажет содействие в проектировании самолета, в т.ч. в рамках офсетной программы, сопутствующей закупке истребителей F-35. Контракт был подписан вслед за получением 30 ноября 2015 года от администрации США разрешения на передачу Сеулу 21 технологии, которые используются в конструкции малозаметного истребителя F-35 "Лайтнинг-2". Эти технологии критически важны для разработки национально истребителя KFX. Тем не менее, Госдепартамент США не разрешил Lockheed Martin передачу Республике Корея четырех из 25 критически важных для разработки KFX технологий, которые предполагалось получить в рамках офсетной программы, связанной с покупкой истребителей F-35. В перечень технологий, передача которых невозможна из-за ограничений американского правительства, были включены РЛС с АФАР с электронным сканированием, контейнерная система целеуказания, инфракрасная система поиска и сопровождения и системы радиоэлектронного противодействия.

DAPA теперь стремится получить необходимые технологии для KFX по трем каналам: прямая закупка в Европе, международное сотрудничество и/или самостоятельная разработка.