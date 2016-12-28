Договоренность с Турцией предусматривает поставку Анкаре четырех дивизионов ЗРС С-400
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Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области.
Источник: РИА Новости / Александр Гальперин
ЦАМТО, 27 декабря. Договоренность с Турцией предусматривает поставку Анкаре четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл., заявил в интервью газете "Коммерсант" генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
С.Чемезов подчеркнул, что "это первая страна НАТО, приобретающая нашу новейшую систему противовоздушной обороны С-400".
По его словам, "Министерства финансов России и Турции уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% – российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года".
На вопрос "Коммерсанта" о том, какие задачи ставите "Рособоронэкспорту" с учетом непростой внешнеполитической ситуации, С.Чемезов ответил: "я вижу смысл делать упор на сервисное обслуживание – мы начали работать в этом направлении, но пока эта сфера серьезно не охвачена. Объемы у нас и так росли, и это направление было далеко не приоритетным. Сегодня на этом необходимо конкретно фокусироваться, потому что поставка запчастей и оказание сервисных услуг по объемам вполне сопоставимы с продажей готовых изделий. Мы стремимся заключать контракты полного жизненного цикла. "Рособоронэкспорт" уже на этапе продажи изделия указывает в контрактных обязательствах, что наши холдинги обязуются осуществлять сервисные услуги и ремонт на протяжении всего периода эксплуатации изделия. Одной из наиболее эффективных схем является создание совместного предприятия, в которое входит "Рособоронэкспорт", местная компания заказчика и наш холдинг".
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27.12.2017
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