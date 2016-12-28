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Под Москвой появились "убийцы танков"

28.12.2017 Российская газета 163 0
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Противотанковый комплекс "Штурм-С"
Противотанковый комплекс "Штурм-С".
Источник: rg.ru

Артиллерийская бригада в Подмосковье получила более десятка новейших противотанковых комплексов "Штурм-С", сообщили в штабе Западного военного округа.

Артиллерийская бригада в составе общевойсковой армии ЗВО сформирована под Москвой совсем недавно, 1 декабря. Новое соединение интенсивно насыщается современной боевой техникой: сюда поступили реактивные системы "Ураган" и - первыми в стране, - модернизированные САУ "Мста-СМ" с улучшенной скорострельностью.

- В 2018 году поставки по гособоронзаказу продолжатся. Расширение парка боевой техники артиллерийского соединения и армии позволит усилить боевые возможности объединения в целом, - рассказал первый заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.

Самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С" - многоцелевая машина, способная бороться не только с танками и другой бронетехникой, но и успешно поражать живую силу, полевые укрепления и даже низколетящие воздушные цели типа вертолетов и беспилотников.

В основе комплекса сверхзвуковая ракета с комбинированной и лазерно-лучевой системами наведения. Для управления стрельбой разработаны специальные программы, после старта направляющие ракету выше линии визирования. При подлете к танку на 1000-1500 метров ракета спускается и поражает цель. Этот режим называется "Пыль" и позволяет оператору ПТУР видеть цель вне зависимости от погодных условий и режима работы двигателей ракеты. Система наведения хорошо защищена от помех благодаря использованию двух специальных кодов и пяти фиксированных частот. Это позволяет применять комплекс в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

"Штурмы" хорошо зарекомендовали себя в Афганистане и Чечне - на максимальной дальности в пять километров ракета попадала в цели размером метр на метр: пещеры, амбразуры и пр. Сейчас на вооружение поступают боевые машины, модернизированные с учетом боевого опыта. Они могут использовать и ракеты "Атака" с дальностью стрельбы 8 км.

Боекомплект комплекса 12 ракет, размещенных на вращающемся барабане. Пусковая установка захватывает контейнер с ракетой и автоматически переводится в боевое положение. После выстрела пустой контейнер сбрасывается в сторону, пусковая установка захватывает следующий. Время от нажатия на кнопку пуска до выхода ракеты из ТПК проходит одна секунда. Пока она летит к цели, к пуску уже готова следующая. Скорострельность комплекса 3-4 выстрела в минуту.

- Первые стрельбы из новейших комплексов артиллеристы ЗВО проведут в начале 2018 года, - добавил генерал Трубиенко.


Антон Валагин
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Атака
Мста-С
Ураган РСЗО
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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Гособоронзаказ

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