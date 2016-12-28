Эксперты сравнили российский ЗРК С-400 "Триумф" и американский THAAD



Зенитный ракетный комплекс С-400 во время несения боевого дежурства.

Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников Зенитный ракетный комплекс С-400 во время несения боевого дежурства.Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После участившихся ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии и проявленного королевством стремления усилить свою ПВО, эксперты проанализировали возможности российского ЗРК С-400 "Триумф" и американской системы THAAD, которые могли бы для этого подойти.

Как отмечает РИА Новости, эти средства ПВО слишком разные. Если "Триумф" разрабатывался главным образом для противодействия авиации, крылатым ракетам и беспилотникам, то THAAD должен прикрывать небо от баллистических ракет малой и средней дальности. По этой причине американская система может уничтожить цель на высоте 150, а возможно и 200 километров, а российский "Триумф" эффективен на высотах до 30 километров.

Но на самом деле столь существенная на первый взгляд разница не играет большой роли. Экс-замглавком ВВС по объединенной системе ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев пояснил, что "в противоракетной обороне театра военных действий уничтожение целей осуществляется на нисходящих траекториях, а не в космосе".

При этом явным преимуществом "Триумфа" является дальность его применения. Так, например, ракета 40Н6Е может действовать на расстоянии до 400 километров, а дальность применения THAAD составляет 200 километров. Кроме того, С-400 стреляет на 360 градусов, а THAAD имеет ограниченный сектор обстрела: 90 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали. Правда обнаружить цель РЛС американской системы может на расстоянии 1000 километров, а "Триумф" - 600 километров.

Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD. Источник: © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

"Триумф" и THAAD отличаются и по принципу уничтожения цели. Ракета, выпущенная из российского комплекса, взрывается возле нее и нейтрализует цель осколками. Американская же ракета не имеет боевой части и сбивает цель за счет кинетической энергии.

При этом российский "Триумф" существенно выигрывает в цене. Батарея THAAD состоит из шести пусковых установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков. Все это обойдется покупатели в сумму около 2,3 миллиардов долларов. Плюс 574 миллиона придется заплатить за радар AN/TPY-2. А дивизион российских С-400 с восемью пусковыми установками по четыре ракеты стоит около 500 миллионов долларов.

Есть еще одна особенность американской системы, которую саудитам придется принимать во внимание. "В американском оружии могут быть закладки. Например, F-16 ВВС Иордании не может сбить F-16 ВВС Израиля. То есть если по Саудовской Аравии будут применять американское оружие, поразить его сможет только С-400, который способен работать и по обычным аэродинамическим целям", - отмечает военный эксперт Михаил Ходаренок.

В том случае если Саудовская Аравия будет использовать в своей ПВО обе системы, могут возникнуть проблемы при их одновременном применении. Однако грамотное раздельное использование "Триумфа" и THAAD может принести хорошие результаты.

"Этими двумя системами невозможно управлять в автоматизированном режиме с единого командного пункта. Там совершенно разная математика, совершенно разная логика. Но это не исключает возможности их боевого применения по отдельности. Они могут быть развернуты в разных местах или даже в рамках обороны одного объекта, если для них разделить задачи по высотам и секторам. Они могут просто прекрасно дополнять друг друга, находясь в одной группировке", - отмечает Михаил Ходаренок.

Руслан Мельников