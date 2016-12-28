Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперты сравнили российский ЗРК С-400 "Триумф" и американский THAAD

28.12.2017 Российская газета 208 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 во время несения боевого дежурства.
Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После участившихся ракетных обстрелов территории Саудовской Аравии и проявленного королевством стремления усилить свою ПВО, эксперты проанализировали возможности российского ЗРК С-400 "Триумф" и американской системы THAAD, которые могли бы для этого подойти.

Как отмечает РИА Новости, эти средства ПВО слишком разные. Если "Триумф" разрабатывался главным образом для противодействия авиации, крылатым ракетам и беспилотникам, то THAAD должен прикрывать небо от баллистических ракет малой и средней дальности. По этой причине американская система может уничтожить цель на высоте 150, а возможно и 200 километров, а российский "Триумф" эффективен на высотах до 30 километров.

Но на самом деле столь существенная на первый взгляд разница не играет большой роли. Экс-замглавком ВВС по объединенной системе ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев пояснил, что "в противоракетной обороне театра военных действий уничтожение целей осуществляется на нисходящих траекториях, а не в космосе".

При этом явным преимуществом "Триумфа" является дальность его применения. Так, например, ракета 40Н6Е может действовать на расстоянии до 400 километров, а дальность применения THAAD составляет 200 километров. Кроме того, С-400 стреляет на 360 градусов, а THAAD имеет ограниченный сектор обстрела: 90 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали. Правда обнаружить цель РЛС американской системы может на расстоянии 1000 километров, а "Триумф" - 600 километров.


Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD.
Источник: © Flickr / U.S. Missile Defense Agency

"Триумф" и THAAD отличаются и по принципу уничтожения цели. Ракета, выпущенная из российского комплекса, взрывается возле нее и нейтрализует цель осколками. Американская же ракета не имеет боевой части и сбивает цель за счет кинетической энергии.

При этом российский "Триумф" существенно выигрывает в цене. Батарея THAAD состоит из шести пусковых установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков. Все это обойдется покупатели в сумму около 2,3 миллиардов долларов. Плюс 574 миллиона придется заплатить за радар AN/TPY-2. А дивизион российских С-400 с восемью пусковыми установками по четыре ракеты стоит около 500 миллионов долларов.

Есть еще одна особенность американской системы, которую саудитам придется принимать во внимание. "В американском оружии могут быть закладки. Например, F-16 ВВС Иордании не может сбить F-16 ВВС Израиля. То есть если по Саудовской Аравии будут применять американское оружие, поразить его сможет только С-400, который способен работать и по обычным аэродинамическим целям", - отмечает военный эксперт Михаил Ходаренок.

В том случае если Саудовская Аравия будет использовать в своей ПВО обе системы, могут возникнуть проблемы при их одновременном применении. Однако грамотное раздельное использование "Триумфа" и THAAD может принести хорошие результаты.

"Этими двумя системами невозможно управлять в автоматизированном режиме с единого командного пункта. Там совершенно разная математика, совершенно разная логика. Но это не исключает возможности их боевого применения по отдельности. Они могут быть развернуты в разных местах или даже в рамках обороны одного объекта, если для них разделить задачи по высотам и секторам. Они могут просто прекрасно дополнять друг друга, находясь в одной группировке", - отмечает Михаил Ходаренок.


Руслан Мельников
27.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иордания
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
40Н6
F-16
THAAD
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 05:39
  • 132
В поезде со скоростью звука
  • 28.12 03:26
  • 168
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 28.12 03:13
  • 4
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 28.12 02:31
  • 1
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 28.12 01:32
  • 1
Рогозин рассказал о перспективах судостроительства на заводе "Звезда"
  • 28.12 01:26
  • 1
"Южмаш" обнародовал масштабы производства "Зенитов"
  • 28.12 00:07
  • 16
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 27.12 23:59
  • 7
Российские стелс-корветы оснастили "Калибрами"
  • 27.12 23:26
  • 1
Сухопутные войска России для обеспечения баланса группировок войск сохранят дивизии и бригады
  • 27.12 22:25
  • 1
Карьера на обломках
  • 27.12 21:59
  • 129
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 27.12 21:29
  • 11
В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник
  • 27.12 20:01
  • 8
"Калибр" на час
  • 27.12 20:00
  • 5711
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 19:49
  • 154
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
другие обсуждаемые темы