Армия Вьетнама не собирается отказываться от легендарных "Катюш"



БМ-13 "Катюша".

Источник: rg.ru БМ-13 "Катюша".Источник: rg.ru

Вьетнамская народная армия продолжает использовать гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша". Изображение легендарной техники, производство которой началось за несколько часов до начала Великой Отечественной войны, на днях появилось на вьетнамском новостном сайте baodatviet.vn.

БМ-13 "Катюша" во Вьетнаме https://t.co/Ti5OMJqAzP pic.twitter.com/Bk5PakEakF

- Komandante (@KomandanteS17) 27 декабря 2017 г.

Машины, запечатленные во время сезонного технического обслуживания, вызывают интерес не совсем привычным для "Катюши" шасси - стандартный пакет направляющих установлен на трехосный грузовик ЗиЛ-131.

Данная модификация имеет обозначение БМ-13НММ, она была принята на вооружение в 1966 году. По сравнению с "Катюшами", смонтированными на шасси ЗиС-151 и ЗиЛ-157, установка на "стотридцатьпервом" имеет более мощный двигатель, в результате чего максимальная скорость достигает 80 км/ч.

Количество направляющих и дальность поражения целей у модернизированной установки оставались такими же, как у ранних образцов 40-х гг. Это, разумеется, уже не устраивало командование Советской армии. В результате морально устаревшая техника в 70-е практически полностью была вытеснена более совершенной реактивной системой залпового огня БМ-21 "Град".

В дальнейшем БМ-13НММ использовалась как пристрелочные установки в учебных полках реактивных систем залпового огня, как машины запуска мишеней в подразделениях войсковой ПВО. Они активно поставлялись на экспорт, в государства, являвшиеся союзниками СССР. Их до сих пор можно увидеть в ряде стран Африки, Азии и Латинской Америки.

По данным военных экспертов, модернизированные "Катюши" активно применялись Вьетнамом во время боевых действий против "красных кхмеров", в ходе операции в Кампучии, а также в скоротечном китайско-вьетнамском конфликте в феврале 1979 года.

Несмотря на многолетнюю эксплуатацию, Вьетнамская народная армия, которая известна своим бережным отношением к имеющейся материальной части, судя по всему, пока не собирается отказываться от данных реактивных установок-ветеранов.

БМ-13 "Катюша" во Вьетнаме https://t.co/Ti5OMJqAzP pic.twitter.com/C1j1n2MJSB

- Komandante (@KomandanteS17) 27 декабря 2017 г.

Алексей Моисеев